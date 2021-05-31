Продукция известных кыргызстанских брендов появится в Китае

В Китай стали поставлять кыргызские бренды, которые завоевали золото и серебро на международном конкурсе.

В этом году при поддержке Министерства экономики и финансов компания «Нэтфилд трейд» поставила первую партию алкогольной продукции в Китай. Такое сообщение размещено на официальном сайте Минэкономфина.

В бондовую зону Ордос было экспортировано 10 тонн продукции под известными брендами «Настроение V» и «Маанай V». Как отметили в Минэкономфине, товар будет поставляться в рамках инициативы «Один пояс — один путь» в Цзянсу, Чжэцзян, Гуандун, Северо-Восток и другие регионы соседней республики.

В этом году отечественный бренд «Настроение V» получил золотую медаль на международном конкурсе International Spirits Challenge 2021 в Великобритании.

Новый продукт компании, который недавно вышел на рынок КР, — «Маанай V» завоевал серебряную медаль.

Справка. International Spirits Challenge (ISC) — это один из самых престижных и авторитетных международных дегустационных конкурсов.

50 лучших дегустаторов со всего мира рассмотрели более 1 тысячи 800 заявок из 70 стран мира, провели тщательную слепую дегустацию.

«Настроение V» вошло в топ-10 лучших алкогольных продуктов, а «Маанай V» — в топ-30 лучших.



Теперь продукты из Кыргызстана будут известны во всем мире наряду с Belvedere (Moët Hennessy), REYKA (William Grant & Sons), ORGANIKA (Health & Energy Food Corporation).