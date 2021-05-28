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Бизнес

Интерес инвесторов к индийским стартапам в области космических технологий растет

Фото YourStory

В 2021 году в системе стартапов в области космических технологий Индии было заключено три крупных сделки на $11 миллионов каждая, что является наибольшим объемом привлеченных средств в данном секторе на сегодняшний день. Об этом сообщает издание YourStory.

Как отмечается, инвестиционное сообщество долгое время с осторожностью относилось к индийскому сектору стартапов в сфере космических технологий, однако в настоящее время мнение изменилось и интерес инвесторов к сектору продолжает расти.

Теперь инвесторы рассматривают космическую индустрию как перспективную благодаря целому ряду факторов, в том числе: открытию правительством Индии сектора космических технологий для частных лиц, более низким затратам на создание и запуск спутников,  а также рыночному спросу на геокосмические данные и техническим достижениям в космосе.

Два индийских стартапа — Agnikul Cosmos и Skyroot Aerospace — привлекли в космическую индустрию по $11 миллионов, что на сегодняшний день является самой крупной инвестицией в рамках одной сделки. Небольшому стартапу по производству спутников Pixxel удалось привлечь в индустрию $7,3 миллиона, а Vesta Space — $10 миллионов.

YourStory
Фото YourStory. Ракетный двигатель, полностью напечатанный на 3D-принтере в рамках стартапа Agnikul Cosmos.

Согласно исследованиям, индийские стартапы в области космических технологий привлекли в общей сложности почти $31 миллион в 2021 году, что на 70 процентов больше, чем в 2020-м.

«Интерес инвесторов-учредителей растет с каждым годом, чему способствуют два основных фактора. Во-первых, это открытость сектора космических технологий и государственная поддержка, а во-вторых, инвесторы осознали, что при вложении средств в космические технологии они могут рассчитывать на прибыль и это не просто авантюра», — отметил генеральный директор Agnikul Сринат Равичандран.

В мае 2020 года министр финансов Индии Нирмала Ситхараман объявила о привлечении частного сектора в космическую индустрию. В июне 2020 года Союзный кабинет министров страны объявил о создании автономного агентства — Индийского национального центра содействия и авторизации космического пространства (IN-SPACe), деятельность которого направлена на включение частных участников в космическую деятельность и регулирование частных технологических инноваций в космосе.

Как сообщает издание, обычные спутники большого размера заменяют небольшими спутниками, которые могут выполнять ту же работу, но с меньшими затратами. Развертывание группы малых спутников не только снизило стоимость и время, но и снизило риск неудачи миссии. Снижение затрат также позволило предприятиям и правительствам использовать геопространственные данные и для других целей, таких как метеорология, сельское хозяйство, секторы сырьевых товаров, страхование и управление рисками.

Согласно прогнозам инвесторов, общий объем международного рынка космических услуг достигнет триллионов долларов и, как ожидается, доля Индии составит от 5 до 10 процентов рынка за счет пусковых, спутниковых, коммуникационных и последующих услуг.

Согласно отчету сети международных консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers, в настоящее время космическая экономика Индии оценивается в $7 миллиардов и составляет 2 процента мировой космической экономики.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/195521/
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