MegaCom объявляет о сборе средств для баткенцев и запуске горячей линии 1227

Компания MegaCom и Красный Полумесяц Кыргызстана объявляют о начале экстренного сбора денежных средств для оказания помощи пострадавшим в ходе обострения обстановки на границе Кыргызстана и Таджикистана, а также эвакуированным жителям Баткенской области. Мобильный оператор призывает соотечественников проявить солидарность, перечислив на добровольной основе любую сумму в качестве пожертвования через приложение MegaPay.

Как перевести средства?

Для этого необходимо:

cкачать или обновить мобильное приложение MegaPay (доступно для скачивания в Google Play или App Store);

выбрать услугу «Баткеним менин» на главной странице сервиса;

указать свой номер телефона, с которого будут списаны денежные средства, и желаемую сумму перевода;

подтвердить платеж.

Также ЗАО «Альфа Телеком» сообщает о запуске горячей линии 1227 по вопросам оказания гуманитарной помощи населению региона.

ВАЖНО! Бесплатные звонки на горячую линию доступны для абонентов всех мобильных операторов Кыргызстана.

Компания MegaCom желает мира и благополучия всем кыргызстанцам и призывает сообща поддержать население приграничных районов Баткенской области.