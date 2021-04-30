«Нам по пути 5 лет!» Участвуйте в акции, где разыграют более 1 500 000 баллов

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане запускает большую акцию в честь пятилетия программы лояльности «Сапарыбыз бир». Участники программы лояльности смогут выиграть 1 тысячу сертификатов на 999 баллов и главные призы — 15 сертификатов на 45 тысяч баллов, которые зачислят на бонусную карту. За баллы можно бесплатно получить топливо и любые товары в магазинах на АЗС. 1 балл = 1 сом.

Как участвовать

С 26 апреля по 20 июня 2021 года заправляйтесь или покупайте кофе, выпечку, напитки, аксессуары для водителей или любые другие товары на АЗС сети «Газпромнефть». При покупке обязательно приложите карту лояльности. Как только сумма покупок за период акции составит 1 тысячу сомов, участник получит один виртуальный билет. Проверить сумму покупок и количество виртуальных билетов можно на сайте www.gpnbonus.kg в личном кабинете участника программы лояльности «Сапарыбыз бир».

Если купить карту лояльности после старта акции, участвовать тоже можно. Карта лояльности продается на любой АЗС сети «Газпромнефть».

Как считается сумма для виртуального билета

Например, сегодня клиент заправил высокотехнологичное топливо G-Drive 92 на 800 сомов, а в следующий раз заправился и купил кофе на 1 тысячу 100 сомов. В сумме 1 тысяча 900 сомов. Это один виртуальный билет и 900 сомов в остатке. Чтобы получить следующий билет, нужно совершить любую покупку на 100 сомов и выше.

Каждый участник может получить неограниченное количество билетов. Чем больше билетов, тем выше шанс победить. Один участник может выиграть сразу несколько призов.

Когда и как определят победителей

Всех победителей определят в прямом эфире на официальных страницах «Газпромнефть» в Instagram и Facebook с помощью генератора случайных чисел random.org. Розыгрыши пройдут в три этапа.

О программе лояльности «Сапарыбыз бир»

«Сапарыбыз бир» — это программа, участники которой могут возвращать баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и участвовать в специальных акциях. Например, эта акция действует только для участников программы лояльности. Чтобы стать участником, купите бонусную карту на любой АЗС и используйте ее при каждой заправке или покупке на АЗС сети «Газпромнефть». Баллы на бонусной карте можно потратить на топливо или любые другие товары в магазинах на АЗС.



С 2016 года к программе лояльности присоединились почти 250 тысяч автомобилистов.

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