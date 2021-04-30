14:34
USD 84.80
EUR 102.74
RUB 1.14
Бизнес

«Нам по пути 5 лет!» Участвуйте в акции, где разыграют более 1 500 000 баллов

Сеть АЗС «Газпромнефть» в Кыргызстане запускает большую акцию в честь пятилетия программы лояльности «Сапарыбыз бир». Участники программы лояльности смогут выиграть 1 тысячу сертификатов на 999 баллов и главные призы — 15 сертификатов на 45 тысяч баллов, которые зачислят на бонусную карту. За баллы можно бесплатно получить топливо и любые товары в магазинах на АЗС. 1 балл = 1 сом.

Как участвовать

С 26 апреля по 20 июня 2021 года заправляйтесь или покупайте кофе, выпечку, напитки, аксессуары для водителей или любые другие товары на АЗС сети «Газпромнефть». При покупке обязательно приложите карту лояльности. Как только сумма покупок за период акции составит 1 тысячу сомов, участник получит один виртуальный билет. Проверить сумму покупок и количество виртуальных билетов можно на сайте www.gpnbonus.kg в личном кабинете участника программы лояльности «Сапарыбыз бир».

Если купить карту лояльности после старта акции, участвовать тоже можно. Карта лояльности продается на любой АЗС сети «Газпромнефть».

Как считается сумма для виртуального билета

Например, сегодня клиент заправил высокотехнологичное топливо G-Drive 92 на 800 сомов, а в следующий раз заправился и купил кофе на 1 тысячу 100 сомов. В сумме 1 тысяча 900 сомов. Это один виртуальный билет и 900 сомов в остатке. Чтобы получить следующий билет, нужно совершить любую покупку на 100 сомов и выше.

Каждый участник может получить неограниченное количество билетов. Чем больше билетов, тем выше шанс победить. Один участник может выиграть сразу несколько призов.

Когда и как определят победителей

Всех победителей определят в прямом эфире на официальных страницах «Газпромнефть» в Instagram и Facebook с помощью генератора случайных чисел random.org. Розыгрыши пройдут в три этапа.

О программе лояльности «Сапарыбыз бир»

«Сапарыбыз бир» — это программа, участники которой могут возвращать баллы с каждой заправки или покупки на АЗС сети «Газпромнефть» и участвовать в специальных акциях. Например, эта акция действует только для участников программы лояльности. Чтобы стать участником, купите бонусную карту на любой АЗС и используйте ее при каждой заправке или покупке на АЗС сети «Газпромнефть». Баллы на бонусной карте можно потратить на топливо или любые другие товары в магазинах на АЗС.

С 2016 года к программе лояльности присоединились почти 250 тысяч автомобилистов.

Полезные ссылки:
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/192318/
просмотров: 340
Версия для печати
Материалы по теме
«Газпромнефть» подарила кыргызстанцам 650 ценных призов
Пять лет топливо «Евро-5» в Кыргызстане реализует сеть АЗС «Газпромнефть»
Стартуй легко с сетью АЗС «Газпромнефть»
«Газпромнефть» дарит участникам программы лояльности золотой статус в июле
Более полумиллиона участников собрала онлайн-сессия «Топливный класс»
«Топливная безопасность: Бережем здоровье двигателя»: онлайн-сессия 17 июня
Сеть АЗС «Газпромнефть» запускает мобильное приложение для автомобилистов
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Каждый клиент АЗС «Газпромнефть» может лично убедиться в точности налива топлива
Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
Популярные новости
Прочитай и&nbsp;отправь начальнику: как получить плюс 12&nbsp;тысяч сомов в&nbsp;год к&nbsp;зарплате Прочитай и отправь начальнику: как получить плюс 12 тысяч сомов в год к зарплате
Подарки к&nbsp;15-летию MegaCom! 1&nbsp;год в&nbsp;сети = 1&nbsp;ГБ интернета Подарки к 15-летию MegaCom! 1 год в сети = 1 ГБ интернета
Айбек Кыштобаев. Тарифы на&nbsp;проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на&nbsp;горожан Айбек Кыштобаев. Тарифы на проезд нужно рассчитывать, ориентируясь на горожан
Набираете бесплатную команду *911# и&nbsp;родные мгновенно узнают, где&nbsp;вы Набираете бесплатную команду *911# и родные мгновенно узнают, где вы
Бизнес
&laquo;Нам по&nbsp;пути 5&nbsp;лет!&raquo; Участвуйте в&nbsp;акции, где разыграют более 1&nbsp;500&nbsp;000 баллов «Нам по пути 5 лет!» Участвуйте в акции, где разыграют более 1 500 000 баллов
MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в&nbsp;Баткенской области MegaCom предоставил бесплатную связь абонентам, находящимся в Баткенской области
Безлимитное общение в&nbsp;WhatsApp в&nbsp;подарок от&nbsp;Beeline Безлимитное общение в WhatsApp в подарок от Beeline
Не&nbsp;пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3&nbsp;мая! Принять участие может каждый! Не пропусти розыгрыш Hyundai Elantra 3 мая! Принять участие может каждый!
30 апреля, пятница
14:34
Ситуация на границе. Евросоюз приветствует договоренности о прекращении огня Ситуация на границе. Евросоюз приветствует договореннос...
14:32
Ситуация на границе. Садыр Жапаров и Шавкат Мирзиеев обсудили конфликт
14:26
Ситуация на границе. В безопасные места эвакуировали 9 тысяч 706 человек
14:21
Ситуация на границе. Обнародован список погибших из числа гражданских
14:20
Ситуация на границе. Из резерва МЧС доставили предметы первой необходимости