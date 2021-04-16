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Бизнес

Порт Чабахар в Иране будет полностью введен в эксплуатацию к маю 2021 года

Фото asiatv.kg

В начале 2021 года Индия ускорила работу над портом Чабахар в Иране, и, как ожидается, стратегический порт будет полностью введен в эксплуатацию к маю. Об этом сообщает издание NDTV со ссылкой на последний отчет исследовательской службы Конгресса США (CRS).

В 2015-м Индия согласилась помочь в развитии иранского порта Чабахар и связанной с ним железной дороги, которая позволит Индии беспрепятственно торговать с Афганистаном в обход Пакистана.

Как отмечается в отчете, в мае 2016 года премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Иран и подписал соглашение об инвестировании $500 миллионов в развитие порта и связанной с ним инфраструктуры.

Работы над проектом были приостановлены до конца 2020-го из-за санкций США против Ирана.

«В начале 2021 года Индия ускорила работу над проектом, и ожидается, что порт будет полностью введен в эксплуатацию не позднее мая 2021-го», — отмечают авторы отчета.

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В настоящее время порт Чабахар частично функционирует, и Индия уже отправила через порт тонны пшеницы и других товаров в Афганистан.

Как отмечается в докладе CRS, экономика Ирана сильно интегрирована с экономиками его ближайших соседей в Южной Азии, а Индия ссылается на резолюции Совета Безопасности ООН в качестве ориентира для своей политики в отношении Ирана.

www.trend.az
Фото www.trend.az

В 2011-2016 годах, когда в отношении Ирана действовали санкции ООН, Центральный банк Индии прекратил использование находящегося в Тегеране Азиатского клирингового союза для осуществления сделок с Ираном, и страны договорились об оплате половины закупок нефти у Ирана в индийской валюте.

Индия существенно сократила импорт иранской нефти после 2011 года. Однако после ослабления санкций в 2016-м импорт нефти из Ирана в июле 2018 года увеличился до 800 тысяч баррелей в сутки.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/190320/
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