Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии

В штате Джамму и Кашмир на севере Индии появляется все больше надежд на вечный мир и возрождение туризма. Сообщает Sunday Guardian Live.

Самый большой в Азии сад тюльпанов, расположенный у подножия горного хребта Забарван с видом на знаменитое озеро Дал в Сринагаре, был открыт для посетителей 25 марта в преддверии знаменитого фестиваля тюльпанов.

Как отмечает издание, сад уже приобрел огромную популярность — за пять дней его посетили около 50 тысяч человек. Впервые величественный сад был открыт в 2007 году с целью развития цветоводства и туризма в Кашмирской долине. В ближайшее время в саду ожидается цветение более 1,5 миллиона цветов более чем 64 сортов.

Фото Times Now News

Делясь фотографиями величественного сада тюльпанов в Twitter, премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил туристов посетить сад. «Когда у вас будет возможность, обязательно посетите Джамму и Кашмир и станьте свидетелями живописного фестиваля тюльпанов. Помимо тюльпанов, вы испытаете на себе радушный прием и гостеприимство жителей Джамму и Кашмира», — отметил он.

Фестиваль тюльпанов, который длится шесть дней, знаменует собой приход весны и организован с целью развития туризма в долине. В рамках фестиваля проводится множество культурных мероприятий, чтобы познакомить посетителей с богатыми старинными традициями региона.

Поскольку большинство туристических направлений в мире закрыто из-за ограничений, вызванных COVID-19, начало мирного сотрудничества между Индией и Пакистаном вселяет надежду на рост туризма в регионе, отмечает издание.

Кашмирская долина предлагает горный пейзаж, горнолыжные курорты и приключенческий туризм, а исторические памятники региона Джамму представляют собой уникальное сочетание исламского и индуистского архитектурных стилей.

Регион также известен паломническим туризмом (мусульманским, индуистским, буддийским). Джамму и Кашмир были центром всех основных религий мира. Помимо храмов Шанкарачарья и Кхир Бхавани, которые наиболее ценны и священны для индуистов, для мусульман есть Святыня Хазратбал в Шринагаре, где хранятся священные волосы Пророка Мухаммеда.

Данный регион был известен туристам на протяжении многих лет, и мирная обстановка поспособствует продвижению Джамму и Кашмира как туристического направления.