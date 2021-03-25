Рынок «Дордой» переходит на цифровую платформу Dordoi TW Scorex

Это первый в Кыргызстане опыт автоматизации финансовых операций на рынке. Меморандум о сотрудничестве по запуску цифровой платформы подписали ассоциация «Дордой», компания New Market Technologies и платежная система Visa. Об особенностях проекта и перспективах для предпринимателей на пресс-конференции рассказали инициаторы и разработчики проекта.

Dordoi TW Scorex — это платформа для безналичных операций предпринимателей рынка.

Теперь у каждого предпринимателя есть личный кабинет с историей всех финансовых операций, а арендные платежи и другие выплаты они могут осуществлять в онлайн-режиме.

Платформа формирует рейтинг предпринимателей и позволяет коммерческим банкам направлять предложения по персональным кредитам. Для удобства связи для пользователей создали чат-бот.

Платформа сократила документооборот, ускорила финансовые процедуры и создала базу для анализа ситуации на рынке.

«Сама идея этого проекта пришла 1,5 года назад, до пандемии. Наверное 1,5 года назад это было чем-то инновационным, и мы не предполагали, что эта идея будет в тренде, особенно на фоне пандемии. Как показала практика, мы шли в верном направлении, благодаря чему «Дордой» оказался флагманом, и на данный момент это один из самых сильных и масштабных цифровых проектов Кыргызстана», — говорит соучредитель компании New Market Technologies Айнур Темирхан кызы.

Инициатор проекта и соучредитель компании New Market Technologies Назира Бейшеналиева считает, что такая автоматизация позволит рынку эффективнее управлять денежными потоками.

«Dordoi TW Scorex предлагает малому и среднему бизнесу быстрые услуги, цифровые решения и удаленный сервис, то есть на площадке «Дордоя» мы переходим от традиционной экономики к цифровой. Это даст стимул развитию цифровой безналичной инфраструктуры в республике», — уверена Назира Бейшеналиева.

Исполняющий обязанности регионального менеджера Visa в странах Центральной Азии Антон Бороздин назвал Dordoi TW Scorex знаковым проектом для развития цифровой инфраструктуры Кыргызстана. Visa предоставит экспертизу и консультационную поддержку в выборе архитектуры платежной системы и технических решениях.

Президент Ассоциации «Дордой» Улугбек Салымбеков подчеркнул, что база данных Dordoi TW Scorex позволит руководству рынка оперативно реагировать на проблемы бизнеса, улучшит анализ для принятия стратегических решений.

На сегодняшний день к Dordoi TW Scorex подключены 10 тысяч предпринимателей, всего предстоит «оцифровать» еще 50 тысяч предпринимателей на «Дордое». Отзывы тех, кто уже пользуется платформой, положительные.

«Мы давно планировали что-то менять в своей работе, потому что рынок растет, мир ускоряется, вопросов и задач все больше, а времени еще меньше. Теперь арендаторам не нужно возиться с наличными и по каждому вопросу идти к администрации рынка. Процесс стал быстрым, прозрачным, удобным, мы довольны этим новшеством», — поделилась директор фирмы «Мурас спорт» Назгуль Конокбаева.