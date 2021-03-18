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Бизнес

Индия строит самый высокий в мире железнодорожный мост

В Индии завершается строительство арки самого высокого в мире железнодорожного моста через реку Ченаб в округе Риаси штата Джамму и Кашмир, который обеспечит прямое сообщение с Кашмирской долиной. Об этом сообщает издание NDTV.

Как сообщается, высота моста над руслом реки составит 359 метров, что на 30 метров выше Эйфелевой башни в Париже.

mintrans.news
Фото mintrans.news

Министр железных дорог Индии Пиюш Гоял назвал завершение арочной части моста историческим моментом.

«Историческим моментом стало завершение строительства нижней арки моста Ченаб. Вскоре будет завершена верхняя арка создаваемого чуда инженерной мысли. Столкнувшись с серьезными проблемами и опасностями для жизни, связанными с пересеченной местностью и геологическими зонами, инженеры и рабочие трудятся сверхурочно, чтобы уложиться в срок, установленный для завершения строительства самого высокого в мире железнодорожного моста, соединяющего Кашмир с остальной частью страны», — отметил он.

Как отмечает издание, Indian Railways планирует завершить строительство самого сложного 111-километрового участка железной дороги Удхампур — Сринагар — Барамулла, который соединит Кашмир с остальной частью Индии, к декабрю 2022 года.

cfts.org.ua
Фото cfts.org.ua

Строительство первого участка железнодорожной линии, соединяющего Удхампур и Катру, и третьего участка между Банихалом и Барамуллой, уже завершено, и обе линии находятся в эксплуатации. Работы по завершению сложнейшего участка Катра — Банихал идут по графику.

В целом проект включает в себя строительство 174 километров туннелей, 126 километров из которых уже завершено.

По данным Indian Railways, этот проект является самым сложным по строительству новой железнодорожной линии на всем Индийском субконтиненте.

Как отмечается, проект железнодорожного сообщения Удхампур — Сринагар — Барамулла очень важен для обеспечения альтернативной и надежной транспортной системы в Джамму и Кашмир для соединения Кашмирской долины с сетью индийских железных дорог.

Первоначально проект планировалось завершить в 2020 году, однако срок реализации был продлен до 2022-го.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/186902/
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