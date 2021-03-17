«Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя

До запуска золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) на месторождении Джеруй остались считанные часы. За плечами у инвестора шесть лет кропотливой работы вопреки всем сложностям и проблемам. За это время компания «Альянс Алтын» создала всю производственную инфраструктуру на Джеруе и принесла значительную пользу государству и местному сообществу.

Запуститься вопреки всему

В сентябре 2020 года компания «Альянс Алтын» на 97 процентов завершила пусконаладочные работы на ЗИФ. Пуск планировался на октябрь 2020-го. В бюджет страны потекли бы десятки миллионов сомов налоговых отчислений. Хотя и до этого компания «Альянс Алтын» вносила существенный вклад в развитие экономики Кыргызстана.

До запуска золотоизвлекательной фабрики (ЗИФ) «Альянс Алтын» инвестировал в проект $410 миллионов, выплатил в бюджет и внебюджетные фонды более 900 миллионов сомов, также внес в Фонд благосостояния «Бакубат Талас» 600 миллионов сомов.

Но планам не суждено было сбыться. Во время октябрьских событий на месторождение ворвались погромщики, подожгли склады и здания, повредили карьерную технику. Но «Альянс Алтын» не сдался. Инвестор не отказался от проекта и начал восстановительные работы ЗИФ, чтобы запустить производство в кратчайшие сроки.

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков ранее не раз говорил, что все инвесторы внимательно смотрят на горнодобывающую отрасль, на то, как работают Кумтор и Джеруй. Поэтому запуск второго по запасам золота месторождения в республике важен не только для бюджета страны, но и для инвестиционного имиджа Кыргызстана. Ведь на сегодня Джеруй — один из крупнейших инвестиционных проектов в республике. Его успешный запуск положительно отразится не только на горнодобывающем секторе, но и на других отраслях экономики по привлечению инвесторов.

Ввод Джеруя ― это положительный сигнал иностранным и местным инвесторам. Аскар Сыдыков

«Особенно радует, что такой холдинг, как «Группа Альянс», пришел в нашу страну, потому что он известен как в России, так и на пространстве СНГ. Холдинг отмечен многочисленными премиями и по корпоративному управлению, и по другим сферам как компания года в Российской Федерации. Мы со своей стороны, бизнес-сообщество, комитет по развитию промышленности и предпринимательству постараемся оказать максимальную поддержку», — ранее отмечал глава МДС.

Угрозы экологии нет

Особое внимание на Джеруе уделяют соблюдению всех экологических норм. До запуска объекта «Альянс Алтын» нанял международную компанию Sensor Group, чтобы проверить целостность мембраны для подтверждения высоких стандартов экологической безопасности хвостохранилища.

Sensor Group — мировой лидер по тестированию хвостохранилищ и выявлению утечек в мембранах.

«Мы обращаем особое внимание на экологическую безопасность и поэтому продолжим проверки участков хвостохранилища с начала эксплуатации на весь период. Для этого будут привлекаться иностранные эксперты, специализирующиеся на проверке и мониторинге подобных объектов», — подчеркнули в ОсОО «Альянс Алтын».

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Отметим, что технологии, которые применяет при производстве золота разработчик Джеруя, обеспечивают полную безопасность укладываемых на хвостохранилище отходов фабрики (кеков).

«Согласно действующему в Кыргызстане Классификатору опасных отходов в редакции от 20 июня 2019 года № 342, отходы ЗИФ «Джеруй» отнесены к самому безопасному, пятому классу. Применяется полусухое складирование: кеки имеют остаточную влажность до 20 процентов. А уложенная на основание хвостохранилища геомембрана полностью исключает дренаж остаточной влажности, а также осадков (от дождей) — вода через пруд возвращается на ЗИФ, и тем самым забор воды из реки предельно сокращен», — объясняют специалисты компании.

Местное население в плюсе

Самыми первыми плюсы работы нового инвестора ощутили жители Таласской области. После подписания лицензионного соглашении создан фонд развития «Бакубат Талас». Из перечисленных в фонд средств с 2016 года по ОсОО «Альянс Алтын» передала фонду 600 миллионов сомов для оказания содействия в социально-экономическом развитии Таласской области. Из них 220 миллионов сомов направлены на социальные проекты, а 380 миллионов сомов — на кредитование предпринимательства и развитие сельского хозяйства.

Всего реализован 341 проект на 169 миллионов 239,6 тысячи сомов. Из них в Таласском районе за счет средств фонда «Бакубат Талас» профинансировали 63 проекта на 41 миллион сомов, в городе Таласе 41 проект на 20,9 миллиона сомов, Кара-Бууринском районе —33 проекта на 20,1 миллиона сомов. Еще 40 проектов реализовали в Бакай-Атинском районе на 18,6 миллиона сомов, 34 проекта на 15,2 миллиона сомов — в Манасском районе и 23 проекта на 7,9 миллиона сомов — в сельской управе Бекмолдо. Кроме того, фонд выделил средства на 107 областных проектов стоимостью 45,7 миллиона сомов.

При этом особый упор сделан на реализацию проектов в сфере дошкольного и школьного образования. Всего одобрено 79 проектов на 42,2 миллиона сомов. Деньги направили на улучшение материально-технической базы учреждений системы образования, приобретение школьного инвентаря и оборудования, компьютерной и оргтехники, ремонт помещений, отопительных систем, столовых.

Кроме того, «Бакубат Талас» помогал больницам Таласской области бороться с пандемией коронавируса, оснащал их всем необходимым. Выделялись средства и на перепрофилирование медучреждений, переоборудование. А в некоторых населенных пунктах благодаря средствам инвестора появились новые больницы, закуплены автомобили Скорой медицинской помощи.

Кроме того, благодаря перечислению средств «Альянс Алтына» в фонд развития отремонтированы системы освещения, дороги, водопроводные сети. Фонд «Бакубат Талас» помогает фермерам в решении их проблем, развивает культуру, строит дома для сотрудников правоохранительных органов, выделяет средства на развитие физической культуры и спорта. Все это было бы просто невозможно без доброй помощи инвестора Джеруя.