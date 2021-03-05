Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару

Индия объявила об отправке гуманитарной помощи в виде тысячи тонн риса и 100 тысяч таблеток гидроксихлорохина для лечения малярии пострадавшему от засухи Мадагаскару. Об этом сообщает издание The Singapore Post.
Гуманитарная помощь будет доставлена на борту индийского военного корабля Jalashwa, который, как ожидается, прибудет в порт Эхоала на Мадагаскаре с 21 по 24 марта.
Как указывается, власти Мадагаскара были проинформированы о данном решении в понедельник во время телефонного разговора министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара со своим мадагаскарским коллегой Техиндразанаривело Джакоба А. С. Оливом.
«В ответ на настоятельный призыв правительства Мадагаскара к международной солидарности и помощи в преодолении гуманитарного кризиса на юге Мадагаскара из-за сильной засухи правительство Индии отправляет тысячу тонн риса и 100 тысяч таблеток гидроксихлорохина на Мадагаскар», — отметило Министерство иностранных дел Индии в своем заявлении.
Южная часть Мадагаскара последние три года страдает от засухи, которая уничтожила урожай и вызвала проблемы с доступом к продовольствию, а COVID-19 еще больше усугубил страдания местных жителей.
В январе Всемирная продовольственная программа (WFP) заявила, что «условия голода» на юге Мадагаскара вдвое по сравнению с прошлым годом увеличили число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи.
Глава МИД Индии заверил своего коллегу, что власти и народ Мадагаскара всегда могут рассчитывать на поддержку и солидарность правительства и народа Индии.
Помимо гумпомощи, военный корабль также доставит на Мадагаскар учебную группу ВМС Индии для наращивания потенциала и обучения малагасийских спецназовцев в течение двух недель.
Как уточняется, Индия и ранее оказывала безвозмездную продовольственную помощь государству. Так, в сентябре 2018 года была отправлена тысяча тонн риса, а в марте прошлого года — 600 тонн риса.
Мадагаскар также получил в дар от Индии современный цифровой аппарат лучевой терапии Bhabhatron-II для лечения онкологических больных.
Небольшое островное государство Мадагаскар находится примерно в 400 километрах от побережья Восточной Африки и является одной из наименее развитых стран в мире.