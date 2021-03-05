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Бизнес

Индия направила гуманитарную помощь пострадавшему от засухи Мадагаскару

Индия объявила об отправке гуманитарной помощи в виде тысячи тонн риса и 100 тысяч таблеток гидроксихлорохина для лечения малярии пострадавшему от засухи Мадагаскару. Об этом сообщает издание The Singapore Post.

Гуманитарная помощь будет доставлена ​​на борту индийского военного корабля Jalashwa, который, как ожидается, прибудет в порт Эхоала на Мадагаскаре с 21 по 24 марта.

Как указывается, власти Мадагаскара были проинформированы о данном решении в понедельник во время телефонного разговора министра иностранных дел Индии С. Джайшанкара со своим мадагаскарским коллегой Техиндразанаривело Джакоба А. С. Оливом.

«В ответ на настоятельный призыв правительства Мадагаскара к международной солидарности и помощи в преодолении гуманитарного кризиса на юге Мадагаскара из-за сильной засухи правительство Индии отправляет тысячу тонн риса и 100 тысяч таблеток гидроксихлорохина на Мадагаскар», — отметило Министерство иностранных дел Индии в своем заявлении.

Южная часть Мадагаскара последние три года страдает от засухи, которая уничтожила урожай и вызвала проблемы с доступом к продовольствию, а COVID-19 еще больше усугубил страдания местных жителей.

В январе Всемирная продовольственная программа (WFP) заявила, что «условия голода» на юге Мадагаскара вдвое по сравнению с прошлым годом увеличили число людей, нуждающихся в гуманитарной помощи.

Глава МИД Индии заверил своего коллегу, что власти и народ Мадагаскара всегда могут рассчитывать на поддержку и солидарность правительства и народа Индии.

Помимо гумпомощи, военный корабль также доставит на Мадагаскар учебную группу ВМС Индии для наращивания потенциала и обучения малагасийских спецназовцев в течение двух недель.

Как уточняется, Индия и ранее оказывала безвозмездную продовольственную помощь государству. Так, в сентябре 2018 года была отправлена тысяча тонн риса, а в марте прошлого года — 600 тонн риса.

Мадагаскар также получил в дар от Индии современный цифровой аппарат лучевой терапии Bhabhatron-II для лечения онкологических больных.

Небольшое островное государство Мадагаскар находится примерно в 400 километрах от побережья Восточной Африки и является одной из наименее развитых стран в мире.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/185431/
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