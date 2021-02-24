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Бизнес

Главы МИД QUAD подчеркнули важность свободного Индо-Тихоокеанского региона

Третья встреча на уровне министров иностранных дел четырехстороннего диалога по вопросам безопасности (QUAD) состоялась 18 февраля в виртуальном формате. В телеконференции приняли участие министры иностранных дел Австралии, Индии, Японии и США, входящие в состав военно-политического союза. Об этом сообщает The Wire.

Как отмечает издание, данная встреча проводилась в условиях прихода в США к власти новой администрации Джо Байдена и стала первой встречей союза с участием госсекретаря США Энтони Блинкена.

В соответствии с традицией встреч QUAD с 2017 года МИД четырех стран-участниц не делали совместного заявления, а выпустили отдельные пресс-релизы, в которых подчеркивались важность «свободного и открытого» Индо-Тихоокеанского региона, верховенство закона и центральная роль АСЕАН.

Япония и Индия отметили растущую поддержку концепции Индо-Тихоокеанского региона, особенно в Европе. Последствия военного переворота в Мьянме были одной из тем, затронутых на телеконференции.

Как сообщается, Австралия описала QUAD как «объединение четырех демократических государств-единомышленников, приверженных уважению и соблюдению международных правил и обязательств посредством позитивного, практического участия в защите и поддержке суверенитета, процветания и безопасности региона».

В своем пресс-релизе Индия подчеркнула такие общие черты стран-участниц, как политическая демократия, рыночная экономика и плюралистическое общество. «Для международного сообщества важно, чтобы направление изменений оставалось позитивным и выгодным для всех», — отмечается в заявлении.

Согласно пресс-релизу Токио, главы МИД союза «согласились решительно противодействовать односторонним и силовым попыткам изменить статус-кво в контексте Восточно-Китайского моря».

Коснувшись ситуации в Мьянме, министры иностранных дел QUAD подчеркнули срочную необходимость скорейшего восстановления демократического режима.

Как отмечается, главы МИД единогласно поддержали регулярное проведение встреч союза на уровне министров.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/184402/
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