Организация космических исследований Индии планирует первую миссию в 2021 году

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует запуск бразильского спутника Amazonia-1, трех ракетных грузов, а также 20 индийских спутников на 28 февраля в рамках своей первой космической миссии в 2021 году. Об этом сообщает издание Mint.

Однако, как отмечается, запуск зависит от погодных условий в районе стартовой площадки.

По словам председателя Индийской организации космических исследований К.Сивана, спутники, в том числе созданный отечественной стартап-компанией, планируется запустить на борту ракеты-носителя для вывода их на полярную орбиту PSLV C-51 с космодрома Шрихарикота.

Кайласавадиву Сиван охарактеризовал предстоящую миссию как «особую для всей страны» и как начало «новой эры космических (отраслевых) реформ».

Как сообщается, индийские спутники включают в себя 1 наноспутник ISRO INS-2TD, 4 от IN-SPACe и 15 от NSIL.

Amazonia-1, первый спутник наблюдения Земли, полностью разработанный Бразилией, является основной полезной нагрузкой. Сопутствующими станут спутники «Ананд», «Сатиш Дхаван» и UNITYsat.

Спутник «Ананд» построен индийским космическим стартапом Pixxel, базирующимся в Бангалоре, а «Сатиш Дхаван» — компанией Space Kidz India из Ченнаи.

UNITYsat — это комбинация трех спутников, спроектированных и построенных как совместная разработка Технологического института Джеппиаара, Ченнаи (JITSat), Инженерного колледжа Г.Х.Райсони, Нагпур (GHRCEsat) и Института инженерии и технологии Шри Шакти, Коимбатур (Sri Shakthi Sat).

«PSLV C-51 знаменует запуск первого в стране коммерческого частного спутника дистанционного зондирования «Ананд» на ракете ISRO PSLV», — отмечает издание.

По данным Space Kidz India, спутник «Сатиш Дхаван» (SD SAT), названный в честь бывшего председателя ISRO Сатиша Дхавана, нацелен на изучение космического излучения, магнитосферы и демонстрацию спроектированных и разработанных местными компаниями компонентов наноспутников.

Ракета PSLV С-51 высотой 44 метра имеет четыре ступени с шестью навесными стартовыми двигателями на первой ступени, что обеспечивает более высокую тягу в начальные моменты полета.

ISRO разработала и использовала различные варианты PSLV. Поскольку PSLV не является ракетой многократного применения, ее первая ступень не будет восстановлена и упадет в Индийский океан.