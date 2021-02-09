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Бизнес

AMEDIATEKA в приложении O!TV: любимые сериалы и фильмы у вас в смартфоне!

Пользователи мобильного приложения O!TV, которые впервые подключатся к онлайн-кинотеатру AMEDIATEKA, получат промодоступ к сервису на 7 дней.

Онлайн-кинотеатр AMEDIATEKA в приложении O!TV — это:

  • сотни знаменитых сериалов и фильмов от ведущих студий (HBO, Showtime, CBS, Sky, LIONSGATE, BBC) одновременно со всем миром;
  • горячие новинки и хиты в вашем смартфоне, ноутбуке и телевизоре;
  • долгожданные премьеры в профессиональной озвучке на русском языке и на языке оригинала с русскими субтитрами;
  • контент в качестве Full HD и без перерывов на рекламу;
  • бесплатный интернет-трафик в сети О! при просмотре для пользователей услуги.

Для подключения услуги вам достаточно скачать приложение O!TV и набрать команду *765*1#. Промопериод будет действовать 7 дней с момента подключения, а начиная с восьмого дня доступ к онлайн-кинотеатру АMEDIATEKA будет продлеваться в соответствии со стандартными условиями — 15 сомов в сутки. Сервис доступен для подключения всем абонентам О! везде, где есть интернет, на всех популярных тарифах линейки «Переходи на О!». Подробнее на сайте o.kg.

AMEDIATEKA — смотри лучшие сериалы планеты* одновременно со всем миром!

*по версии IMDb.

Стоимость указана с учетом НДС, без НсП. Доступ к контенту предоставляется видеосервисом AMEDIATEKA посредством технических ресурсов ООО «НУР Телеком» и ОсОО «ДиасТВ».
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/182802/
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