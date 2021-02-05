Индия и Япония подписали меморандум в сфере миграции квалифицированных кадров

Нью-Дели и Токио подписали меморандум о сотрудничестве с целью содействия перемещению квалифицированных специалистов из Индии в Японию. Об этом сообщает издание Financial Post.us.

Как сообщает издание со ссылкой на Министерство иностранных дел Индии, меморандум охватывает 14 категорий навыков, в соответствии с которыми квалифицированные специалисты из Индии получат право на работу в Японии на контрактной основе.

Как отмечается, документ был подписан министром иностранных дел Индии Харшем Вардхан Шрингла и послом Японии в Индии Судзуки Сатоши 18 января 2021 года в Нью-Дели. На церемонии присутствовали официальные лица правительства Индии и посольства Японии в Нью-Дели.

Япония предоставит таким работникам особый статус, который дает больше возможностей для работы в стране.

«Совместная рабочая группа, в состав которой войдут официальные лица обеих стран, будет создана в ближайшем будущем для проработки деталей и планомерной реализации данной программы», — отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Индии.

За последние несколько лет Индия и Япония укрепили свое сотрудничество в области повышения квалификации кадров.

Так, в 2016 году страны подписали соглашение о «Программе содействия передаче производственных навыков» для обучения 30 тысяч индийцев навыкам и методам производства путем создания Японо-индийских производственных институтов и курсов профессиональной подготовки в колледжах по всей Индии. На сегодняшний день уже работают 13 таких институтов и 5 курсов.

В 2017 году страны также подписали соглашение о «Программе технической производственной стажировки», чтобы индийская молодежь могла пройти стажировку в Японии в различных отраслях, включая производство, здравоохранение, строительство, текстильную промышленность и сельское хозяйство.

Как отмечает издание, данный меморандум о сотрудничестве в сфере квалифицированных специалистов знаменует собой еще один шаг к расширению индийско-японского сотрудничества в области развития профессиональных навыков.