Порт Чабахар в Иране представляет возможность выхода на индо-тихоокеанский рынок, как для торговых предприятий Кыргызстана, так и для других стран Центральной Азии. Об этом сообщает МК.kg.

Порт на побережье Индийского океана в Иране начал работу в мае 2016 года.

Расположенный вдоль побережья Макрана в провинции Систан и Белуджистан на юго-восточном побережье Ирана порт постепенно превращается в узел связи, соединяющий Кыргызстан, Таджикистан и Афганистан с Оманским заливом, Ормузским проливом и более крупной коммерческой зоной Индийского океана.

Благодаря своему расположению порт Чабахар соединяет страны Восточной Азии, Центральной Азии и Афганистан с одной стороны, а с другой — дает странам, не имеющим выхода к морю, возможность выйти на более чем 2-миллиардный рынок Индо-Тихоокеанского региона и Южной Америки.

Порт рассматривается экспертами как центр регионального экономического сотрудничества. За счет своего расположения он является удобной площадкой не только для Восточной и Центральной Азии, но и для России и Индии, а также всех стран — участниц ЕАЭС.

Чабахар существенно сокращает расстояния и контейнерные издержки для логистики. Например, линия перевозок Мумбаи — Москва протяженностью 15 тысяч километров сокращается до 6 тысяч километров через Чабахар.

Являясь частью международного транспортного коридора «Север-Юг» (INSTC), порт связывает торговые точки Индии, Ирана, Афганистана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана и прикаспийских республик с Москвой на западе и Бангкоком и Малайзией на юго-востоке.

Порт Чабахар сыграл важную роль как перевалочная база для гуманитарной помощи и поставок медицинских препаратов и оборудования в разгар пандемии COVID-19.

В обычное время порт помогает странам организовывать поставки. Так, 110 тысяч тонн пшеницы и 2 тысячи тонн бобовых и чечевицы были доставлены из Индии в Афганистан через этот порт. Свежие афганские фрукты, иранская рыбная продукция, сахар из Бразилии нашли рынки сбыта в Индии и Юго-Восточной Азии. Экспорт продукции Афганистана через Чабахар за последние два года увеличился в геометрической прогрессии.

Для стран Центральной Азии, не имеющих выхода к морю, порт предлагает ряд скидок и льгот. Такие условия могут быть полезными для расширения рынков сбыта для продукции и из Кыргызстана. Например, в порту действуют скидки 40 процентов на груз и льготы на судовые сборы, можно три месяца не оплачивать хранение минеральных и строительных материалов.

В Чабахаре снизили сборы за терминальные работы. Сейчас за обработку иностранных транзитных грузов они составляют 50 процентов от обычной ставки, для пустых контейнеров также предоставляется скидка в 46 процентов. Кроме того, пустые контейнеры для складирования освобождены от платы на три месяца. Решение было принято компанией Indian Ports Global Ltd (IPGL), которая управляет портовыми операциями в Чабахаре и на данный момент обслужила 113 судов с совокупной отгрузкой 12 861 TEU (двадцатифутовый эквивалент).

Порт Чабахар со временем превратится в альтернативный транзитный и перевалочный маршрут для производителей продукции из Кыргызстана, Таджикистана и других стран Центральной Азии, соединяющий потребительскую базу Евразийского экономического союза и большого региона Индийского океана в общий рынок с населением почти 2 миллиарда человек.

Автодорожный коридор Иран — Узбекистан — Афганистан через пограничный терминал «Догхарун» в Афганистане, дорожное сообщение через Бам в Иране и контрольно-пропускной пункт «Серахс» в Туркменистане и Узбекистане — связующие звенья, которые кыргызские производители могут использовать в своих интересах. Маршрут Чабхар — Зарандж — Мазари-Шариф через Узбекистан может стать еще одной альтернативой.

Как подчеркивает издание, возможности для логистики и складирования на маршруте в Чабахар из Кыргызстана будут стимулировать коммерческие перевозки, давая импульс кыргызской экономике.