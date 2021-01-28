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Бизнес

Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7

Великобритания пригласила премьер-министра Индии Нарендру Моди принять участие в саммите G7, проведение которого запланировано на июнь 2021 года. Об этом сообщает издание The New Indian Express.

Как отмечается, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также планирует нанести визит в Индию в преддверии саммита.

Саммит G7 состоится в Карбис-Бэй, графстве Корнуолл, 11-13 июня 2021 года.

«Премьер-министр Борис Джонсон использует председательство Великобритании в G7 для объединения ведущих демократий мира в борьбе и последующем восстановлении от последствий коронавируса, а также создания экологически благоприятного и более благополучного будущего. Австралия, Индия и Южная Корея приглашены к участию в саммите G7 в качестве стран-гостей», — сообщает издание со ссылкой на канцелярию Бориса Джонсона.

Согласно заявлению, премьер-министр Джонсон хочет использовать данную встречу для активизации сотрудничества между демократическими и технологически развитыми странами мира.

«Как самая выдающаяся группа демократических стран, G7 уже давно является катализатором решительных международных действий по решению наиболее сложных задач, с которыми мы сталкиваемся», — цитирует премьер-министра Великобритании издание.

Великобритания, которая формально вышла из ЕС 31 декабря 2020 года в рамках «Брексит», в феврале примет временное председательство в Совете Безопасности ООН, а также проведет Конференцию ООН по изменению климата COP-26 и Всемирную конференцию по вопросам образования в 2021 году.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/181484/
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