Зимнее снижение по кредитам от «Бай-Тушума»

Кредиты стали обычным для кыргызстанцев делом: хочется что-то купить, не хватает денег до зарплаты, нужны свободные финансы на развитие бизнеса и другое. Причина, по которой мы обращаемся в банк, не имеет значения, куда важнее размер процентных ставок.

По данным Национального банка Кыргызстана, на конец ноября граждане взяли в комбанках потребительских кредитов на 17.2 миллиарда сомов под среднюю ставку 23,19 процента. Однако условия могут быть и выгоднее. Специально к новогодним праздникам банк «Бай-Тушум» объявил сразу две беспрецедентные акции.

Активным заемщикам банк дает возможность снизить свою текущую ставку.

За каждого привлеченного клиента минус 1 процент от ставки по кредиту, всего можно пригласить до четырех знакомых.

Кроме того, всем клиентам, взявшим заем в банке, «Бай-Тушум» предоставляет один месяц бесплатного пользования, проценты начисляться не будут.

Но поспешите, как и все хорошее, акции не будут длиться вечно. Скидка на процентные ставки продлится до 28 февраля, кредиты с льготным периодом можно получить до 15 февраля.