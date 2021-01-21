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Бизнес

Беззаконие продолжается. Силовики вновь пришли на склады «Спекулянта»

В отношении сети магазинов «Спекулянт» продолжается беззаконие. Об этом 24.kg сообщили в администрации торговой компании. По их словам, сегодня на склады фирмы вновь пришли люди, которые без ведома владельцев вскрыли хранилища и производили в них некие манипуляции.

«Это произошло сегодня утром. Кто эти люди, мы не знаем. Нас никто ни о каких следственных действиях не уведомлял, не просил присутствия наших представителей. Пришедшие вскрыли пломбы, подключили склад к электроснабжению и вошли внутрь. При этом у них с собой были пакеты и коробки с непонятным содержимым. После они вновь опечатали склады и ушли. Мы предполагаем, что из-за возникшего в обществе резонанса нас теперь пытаются подставить и сфабриковать улики, которые позже используют против нас, так как никаких доказательств нарушений с нашей стороны у следствия фактически нет. По крайней мере такие опасения есть», — рассказали в администрации.

В подтверждение своих слов представители магазина предоставили видеозапись с их комментариями, снятую камерами наружного видеонаблюдения.

Адвокат компании Нуржан Сапаров рассказал, что об этом визите и вскрытии складов он узнал совершенно случайно.

«Меня вызвала охрана, когда эти лица уже были на территории. Когда я приехал, мне они представились сотрудниками военной прокуратуры и прокуратуры Бишкека. Они сказали, что якобы проводили дополнительный обыск. Изъяли три компьютерных системных блока. Что они делали внутри складов, мне неизвестно», — отметил он.

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Как в криминальном фильме 90-х. Владелец сети «Спекулянт» заявляет о рейдерстве

Администрация сети магазинов также пожаловалась на то, что из-за отключения сотрудниками прокуратуры электричества на складах в камерах холодильников начали портиться дорогостоящие продукты. По их мнению, это делается специально. Включить электричество сами они не могут, так как помещение опечатано и доступа к нему у них нет.

Сообщается также, что сегодня утром неизвестные разбили вывеску одного из магазинов. Сотрудники сети напуганы и опасаются за свою безопасность.

Накануне, напомним, владелец сети Василий Щербина заявил в СМИ о незаконно проведенном обыске и о том, что его бизнес подвергся нападкам, сопоставимым с теми, что были в 90-е годы. По его словам, 13 января группа неизвестных ворвалась на территорию складских помещений офиса и заблокировала все выходы. Предприниматель считает, что идет рейдерский захват его бизнеса.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180770/
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