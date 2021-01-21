Моментальные денежные переводы из СберБанк Онлайн на карты Dos CredoBank

Денежные переводы на карты Dos CredoBank стали проще и быстрее. Теперь клиенты Сбербанка могут моментально перевести деньги на карты «Элкарт DCB». Для этого достаточно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн указать телефон и имя получателя. И все! Деньги сразу поступят на карту или на счет до востребования.

«Основная наша задача — сделать банковские продукты максимально простыми и удобными для наших клиентов. Денежные переводы, будь то с карты на карту или через компании-партнеры, одна из самых востребованных банковских услуг. И теперь у наших клиентов еще больше возможностей», — комментирует Азиз Сайпидинов, директор департамента продаж Dos Credobank.