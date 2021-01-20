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Бизнес

ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса

В соответствии с постановлением правительства Кыргызской Республики от 24 июня 2020 года № 356 «О мерах по внедрению электронной системы фискализации налоговых процедур» ЗАО «Альфа Телеком» по итогам отбора было включено в Реестр операторов фискальных данных (далее — ОФД) Государственной налоговой службы.

В настоящее время специалисты ЗАО «Альфа Телеком» завершили все технические работы для оказания услуг ОФД по передаче фискальных данных о совершаемых розничных операциях при реализации товаров и услуг.

К фискальным данным относится информация, содержащаяся в документации, в том числе в кассовых документах, отчетах и декларациях налогоплательщиков, подлежащая передаче органам ГНС и являющаяся основанием для определения налогового обязательства в соответствии с законодательством.

В чем преимущества программных ККМ и сотрудничества с ОФД для бизнеса?

Оператор фискальных данных создает максимально комфортные условия для налогоплательщиков при взаимодействии с ГНС. Кассовые чеки будут передаваться оператором в Налоговую службу в защищенном виде через удобные цифровые платформы.

Программные ККМ можно будет скачать на мобильные устройства и планшеты в Play Market. Затем необходимо обратиться в центр продаж и обслуживания ЗАО «Альфа Телеком» для заключения договора и регистрации ККМ в информационной системе ГНС.

Услуги по передаче фискальных данных будут осуществляться на основе ежемесячной абонентской платы, при этом программные ККМ будут предоставляться бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/180626/
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ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; запускает услуги программных ККМ для бизнеса ЗАО «Альфа Телеком» запускает услуги программных ККМ для бизнеса
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