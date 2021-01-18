В Кыргызстане начали выдавать коды для маркировки обуви

Кыргызская Республика в лице Государственной налоговой службы и оператора национальной системы маркировки и прослеживаемости маркированных товаров в КР ЗАО «Альфа Телеком» с 4 января 2021 года одной из первых среди стран — участниц ЕАЭС приступила к выдаче кодов маркировки для поставщиков обувной продукции в Российскую Федерацию, которые генерируются информационной системой РФ.

Как получить коды маркировки?

Поставщикам обувной продукции в Российскую Федерацию до заключения с оператором маркировки договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки участникам оборота обувных товаров необходимо вступить в Ассоциацию предметной нумерации GS1 Kyrgyzstan. Для заключения договора с оператором маркировки необходимо обратиться в центр обслуживания по адресу: город Бишкек, улица Суюмбаева, 123. После заключения договора поставщику обувной продукции предоставляется доступ в систему, в которой производится заказ кодов маркировки, регистрируются их нанесение на товар и его отгрузка.

ВАЖНО! В настоящее время ЗАО «Альфа Телеком» ведет активную работу по запуску предоставления кодов маркировки для остальных товарных групп, подлежащих обязательной маркировке в Российской Федерации.

Какова стоимость кода?

Стоимость кода маркировки в Российской Федерации утверждена постановлением правительства РФ № 577 от 8 мая 2019 года и составляет 50 копеек без учета НДС.

С дополнительной информацией по маркировке товаров можно ознакомиться на официальном сайте системы «Текшер»: https://main.teksher.kg, а также по номеру 0 999 333 999.