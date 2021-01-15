Как с мобильным приложением «Керемет Банка» накрыть шикарный стол в течение часа

Доставка готовой еды частенько выручает на корпоративных, семейных и дружеских мероприятиях — благодаря совместному с NambaFood сервису клиенты «Керемет Банка» могут очень быстро накрыть стол для себя или гостей с самыми разнообразными блюдами из лучших ресторанов и кафе столицы в любое время дня и ночи.

Доставка будет обеспечена в течение часа с момента оформления заказа.

Помимо готовых блюд через приложение можно круглосуточно доставлять книги, зоотовары, цветы, канцелярские изделия, напитки и многие другие товары, тут же оплачивая свой заказ через мобильное приложение банка.

В мобильном приложении «Керемет Банка» с сервисом доставки от NambaFood предлагаются услуги более 250 различных магазинов и точек питания Бишкека с подробным описанием их ассортимента. Приятный бонус: некоторые торговые точки предоставляют скидки до 20 процентов на отдельные виды товаров и услуг.

Как заказать?

Откройте мобильное приложение «Керемет Банк».

Найдите в списке поле «Службы доставки» и выберите «NambaFood — сервис».

Определитесь с заказом, формируя его в корзине.

После активации кнопки «Оформить заказ» оператор свяжется с вами для подтверждения и уточнения деталей заказа.

Оплата производится безналично через мобильное приложение «Керемет Банка» с выбранного клиентом счета.

Служба доставки Namba Food гарантирует, что курьер заберет и доставит заказ в течение часа по указанному адресу, а «Керемет Банк» поможет мгновенно рассчитаться за покупку в режиме 24/7.

Совместный проект «Керемет Банка» и NambaFood обеспечивают скорость, удобство и простоту сервиса доставки — экономьте время и силы вместе с нами!

Если вы еще не клиент «Керемет Банка» или у вас нет подключенного мобильного приложения, это вовсе не проблема. Стать клиентом «Керемет Банка» можно не выходя из дома. Подробнее об услуге и о том, как стать клиентом банка удаленно, уточняйте в круглосуточном контакт-центре по телефону 0312 55 44 44 или через WhatsApp по номеру 0557 55 44 44.