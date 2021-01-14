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Бизнес

Умный робот-пылесос для сухой и влажной уборки дома. Теперь в O!Store

«Почему мы не купили его раньше!» — фраза, которую произносит, пожалуй, каждый после покупки этого умного устройства.

Теперь и вы можете купить персонального уборщика на любой бюджет в сети магазинов O!Store — это роботы-пылесосы SmartBot от компании Elari, которая славится качественной электроникой для дома. Такой пылесос сам почистит ковры и пол от пыли и шерсти кота, сделает влажную уборку и сам вернется на базу для подзарядки.

У вас дома всегда будет чистый и сияющий пол без особых усилий. Смотрите видеообзор новинки:

Удобный

Вы можете управлять роботом-пылесосом при помощи голосовых помощников: «Алиса», «Маруся», «Окей, Google», когда заняты руки или нет смартфона под рукой. Одной фразой вы можете запустить уборку, уходя из дома. Также можно управлять устройством через мобильное приложение Elari SmartHome. Можно в приложении составить расписание уборки, чтобы робот-пылесос навел чистоту, когда никого нет дома.

Умный

Робот-пылесос способен распознавать препятствия, за счет чего модель защищена от повреждений.

Тихий

Звук уборки не отвлечет вас от домашних дел.

Эффективный

Устройство имеет восемь режимов уборки, а циклотронный фильтр позволяет очищать от пыли ковровое покрытие высотой до двух сантиметров. Микрофильтр способен удерживать мельчайшие частицы пыли, что повышает эффективность уборки. Крошки, мелкий мусор и шерсть кота исчезают с пола и ковра благодаря вращающейся турбощетке и высокой мощности всасывания до 1500 Па. От одной зарядки робот-пылесос непрерывно может работать два часа — за это время он может справиться с уборкой большой квартиры.

На выбор доступны две модели: SmartBot Brush за 15 тысяч 990 сомов и SmartBot Lite за 12 тысяч 990 сомов.

Доступна покупка в рассрочку от 2 тысяч 165 сомов в месяц.

Добро пожаловать в O!Store или закажите робот-пылесос на сайте ostore.kg по номеру 0705007000.

Внимание: количество устройств ограниченно. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/179917/
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