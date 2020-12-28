Больше чем продуктовый: Globus расширяет зону non-food

Одна из самых популярных в Кыргызстане сетей магазинов низких цен Globus расширяет ассортимент товаров non-food. По примеру лучших мировых практик в торговых точках компании стало еще больше качественной и доступной непродовольственной продукции.

Больше не нужно долгих походов по разным магазинам в поисках необходимых товаров — покупайте все в одном месте.

Сегодня в любой из торговых точек Globus можно приобрести все необходимое, начиная от булки хлеба и эксклюзивных мясных закусок, заканчивая инструментами для ремонта в доме и электронной техникой.

Во всех 29 магазинах сети имеется электрическое и электронное оборудование, игрушки, товары для интерьера, спортивные товары, канцелярские принадлежности, косметические средства и товары бытовой химии.

Кроме того, в магазинах Globus есть бытовая техника: от тостеров до телевизоров.

Здесь можно выбрать предметы кухонной утвари: наборы посуды, сервизы, контейнеры для хранения, формы для выпечки и многое другое. Порадует хозяек и ассортимент текстильной продукции — постельное белье, полотенца, оригинальные покрывала, подушки с интересным принтом, а также одежда и обувь для дома.

В зоне non-food имеются целые отделы с сезонной продукцией — инструменты для сада на даче, все необходимое для пикников и полный комплект предметов для пляжного отдыха — от солнцезащитных очков до плавательных баллонов для детей.

К Новому году в магазинах сети Globus есть все, что нужно, чтобы накрыть шикарный праздничный стол, а также товары, которые помогут создать соответствующее настроение к торжеству — украшения для дома и большой выбор подарков.

Приятные цены действуют на весь новогодний ассортимент.

Это означает, что елки можно купить по стоимости от 169 сомов, гирлянды — от 59 сомов, мишуру — от 19 сомов, игрушки — от 85 сомов и подарки — от 99 сомов.

Главное достоинство промтоваров и электронной техники в отделах non-food Globus в том, что вся представленная продукция поступает в магазины напрямую от производителей крупных и известных торговых марок. Это позволяет обеспечить гарантированно высокие стандарты качества товаров и строго придерживаться политики выгодных для покупателей цен.

Ознакомиться с перечнем товаров non-food можно на официальном сайте сети магазинов Globus. Там же имеется вся актуальная информация о стоимости разных видов продукции, а также действующих акциях и скидках.