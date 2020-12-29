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Бизнес

Кыргызский продукт получил престижную награду в Лондоне

Отечественная продукция «Настроение V» награждена серебряной медалью на 25-м юбилейном ежегодном международном конкурсе International Spirits Challenge 2020, прошедшем в Лондоне (Великобритания).

С каждым годом число конкурсантов увеличивается. И в 2020-м заявки подали более 1,7 тысячи компаний из 70 стран мира. В итоге призовые места заняли 107 участников. В состав судей конкурса входят известные специалисты алкогольной индустрии, в этом году их было более 50 человек.

Категорию «Водка» и «Белые спиртные напитки» курировал Ян Вишневский, который сотрудничает с конкурсом с 1997-го. Он является автором многочисленных публикаций и нескольких книг об алкогольных напитках. Кроме того, он постоянно интересуется производством и регулярно посещает винокуренные заводы отрасли.

По итогам оценки жюри отечественная продукция «Настроение V» в категории «премиум» вошла в топ-100 таких глобальных брендов, как Belvedere Vodka, NIKKA COFFEY, Russian Standard Platinum, Nemiroff De Luxe, Reyka, Koskenkorva и так далее. И это несмотря на то, что Кыргызстан не входит в государства, которые известны в мире своим качеством подобных напитков.

***

International Spirits Challenge — международный конкурс, который проходит ежегодно в Лондоне (Великобритания) с 1996-го и считается Оскаром среди наград в алкогольной отрасли. Для мировых производителей медаль конкурса является признанием и подтверждением высочайшего качества.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177683/
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