Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге

Отечественная продукция «Настроение V» завоевала золото и три серебра на международном конкурсе The Vodka Masters Asia 2020 в Гонконге.

В этом году в конкурсе приняли участие более 80 образцов от 38 крупнейших алкогольных производителей. Состав жюри конкурса, проходившего в ресторане Mr. Wolf в Гонконге: шеф-редактор отдела напитков журнала The Drinks Business Asia Элис Ланг, менеджер по развитию напитков в Tastings Group Алекс Ко, управляющий баром в сети гонконгских заведений The Envoy и Room 309 Хунги Фонг, руководитель отдела снабжения Quintessential Хьюго Пун и генеральный директор коктейль-лаунджа Honi Honi Tiki в Гонконге Марио Кальдероне.

По итогам заключения жюри кыргызская продукция «Настроение V» получила золотую медаль престижной категории Naturally Smooth (без вкусовых добавок) и три серебряные в категориях Premium, Wheat, Rest of the World. Таким образом, «Настроение V» стала лучшей в Азии.

***

Британский журнал The Spirits Business, авторитетное отраслевое издание, ежегодно проводит конкурс The Vodka Masters Asia, определяя лучшие водочные бренды в мире.

Конкурс проходит под председательством жюри из ведущих специалистов отрасли, которые в ходе слепых дегустаций строго оценивают напитки по основным характеристикам: внешнему виду, аромату, вкусу и послевкусию.