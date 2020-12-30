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Бизнес

Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге

Отечественная продукция «Настроение V» завоевала золото и три серебра на международном конкурсе The Vodka Masters Asia 2020 в Гонконге.

В этом году в конкурсе приняли участие более 80 образцов от 38 крупнейших алкогольных производителей. Состав жюри конкурса, проходившего в ресторане Mr. Wolf в Гонконге: шеф-редактор отдела напитков журнала The Drinks Business Asia Элис Ланг, менеджер по развитию напитков в Tastings Group Алекс Ко, управляющий баром в сети гонконгских заведений The Envoy и Room 309 Хунги Фонг, руководитель отдела снабжения Quintessential Хьюго Пун и генеральный директор коктейль-лаунджа Honi Honi Tiki в Гонконге Марио Кальдероне.

По итогам заключения жюри кыргызская продукция «Настроение V» получила золотую медаль престижной категории Naturally Smooth (без вкусовых добавок) и три серебряные в категориях Premium, Wheat, Rest of the World. Таким образом, «Настроение V» стала лучшей в Азии.

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Британский журнал The Spirits Business, авторитетное отраслевое издание, ежегодно проводит конкурс The Vodka Masters Asia, определяя лучшие водочные бренды в мире.

Конкурс проходит под председательством жюри из ведущих специалистов отрасли, которые в ходе слепых дегустаций строго оценивают напитки по основным характеристикам: внешнему виду, аромату, вкусу и послевкусию.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177681/
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