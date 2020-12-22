18:51
USD 80.60
EUR 98.47
RUB 1.08
Бизнес

Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать

Сеть магазинов низких цен Globus приготовила для своих покупателей специальное предложение — новогодний каталог товаров. Удобный и невероятно выгодный!

До Нового года остались считанные дни. Как успеть купить все, что делает праздничные дни по-настоящему яркими и незабываемыми — любимые лакомства, хорошие подарки, новогодние украшения?

Globus придумал, как помочь вам сэкономить деньги и время, собрав в единый каталог все необходимые к празднику товары.

В нем представлены редкие деликатесы, всевозможные сладости и качественный алкоголь. Здесь отыщется то, чего не купишь в обычные дни, например, знаменитый сыр с плесенью, карпаччо из оленя или медвежатина.

Из новогоднего каталога сети магазинов Globus можно выбрать подарки для коллег, друзей или любимых. Причем не только съедобные. Хотите презентовать качественное постельное белье? Пожалуйста. Нужна мягкая игрушка для ребенка? Тоже никаких проблем. Требуются средства по уходу за телом и волосами? Полистайте каталог и непременно обнаружите качественные наборы соответствующей продукции.

Кроме того, в каталог включена мелкая бытовая техника, посуда и разнообразная кухонная утварь известных производителей и многое другое.

Отдельного упоминания заслуживают страницы каталога Globus, посвященные праздничным украшениям. Здесь есть елки разных размеров, новогодние игрушки, мишура и красочные гирлянды.

Все эти замечательные товары предложены по выгодным ценам. Кроме того, в каталоге есть дополнительные бонусы. Делая покупки в нем, вы не только экономите свои деньги, но и получаете шанс выиграть различные призы, участвуя в предновогодних розыгрышах и различных акциях.

Где можно взять каталог? Его печатную версию дадут бесплатно в любом из магазинов Globus. Также с ассортиментом каталога можно ознакомиться онлайн — на сайте торговой сети.

Делайте покупки по каталогу Globus уже сейчас и до 15 января 2021 года включительно.

Важно помнить: предложение по части товаров, представленных в каталоге, ограничено. Уточнить их наличие можно у продавцов-консультантов.

К слову, для того чтобы сделать предновогодние покупки, необязательно ехать в магазин. Все товары сети Globus можно купить не выходя из дома. Это относится и к товарам новогоднего каталога, чтобы приобрести их, достаточно зайти на сайт globus-online.kg и заказать доставку.

Открывайте новогодний каталог Globus, изучайте ассортимент и балуйте себя и близких в предстоящие праздники!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177609/
просмотров: 706
Версия для печати
Материалы по теме
Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Все для любимых покупателей. Globus «Балыкчы» стал больше!
Пять барьеров от коронавируса
Карпинка, встречай! Открытие нового супермаркета Globus
Интернет-магазин GLOBUS. От первого лица
Народное чудо
С новым ботом!
Новый Globus для любимой страны
Globus открыл магазин в «Рабочем городке» и запустил интернет-магазин
Популярные новости
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Бизнес
Новогодний каталог Globus: листай и&nbsp;выбирай, чем себя баловать Новогодний каталог Globus: листай и выбирай, чем себя баловать
Новогодняя акция от&nbsp;aitv network Новогодняя акция от aitv network
Открылись новые магазины &laquo;Globus-Узген&raquo; и&nbsp;&laquo;Globus-ЦУМ&raquo; Открылись новые магазины «Globus-Узген» и «Globus-ЦУМ»
Мобильный оператор&nbsp;О! снижает стоимость межсетевых звонков Мобильный оператор О! снижает стоимость межсетевых звонков
22 декабря, вторник
18:45
В мэрии Бишкека знают, как улучшить электроснабжение жилмассивов возле свалки В мэрии Бишкека знают, как улучшить электроснабжение жи...
18:30
23 декабря: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:26
Генпрокуратура проверила факт подвоза учителей на встречу с Садыром Жапаровым
18:23
В ОсОО «Хуа-Эр» рассказали, когда учредитель стал гражданином Кыргызстана
18:15
Детей с ограниченными возможностями здоровья поздравили активисты села Кенеш