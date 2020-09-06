Члены партии «Мекеним Кыргызстан» — созидатели и единомышленники. У них есть опыт работы в политике и большой стаж в сферах госуправления, а также навыки создания рабочих мест. Последнее особенно важно после того, как уровень безработицы в стране вырос в разы.

Кыргызстану предсказали рост безработицы. Аналитики уверены, что в этом году число безработных в республике достигнет 21 процента. Это повлияет на рост бедности и социально-экономической уязвимости. Но «Мекеним Кыргызстан» знает, как помочь в этой ситуации.

Чтобы стимулировать развитие бизнеса и предпринимательства, политорганизация предлагает:

сократить и упростить процедуры регистрации и ведения бизнеса, в том числе и разрешительные;

сократить, а затем и вовсе упразднить уставный капитал;

упростить и ускорить процедуру лицензирования;

сократить перечень лицензируемой деятельности;

на один год одобрить уличную торговлю без разрешительных документов и приостановить взимание платы патентов для торговцев на рынках.

В рейтинге Doing Business 2020 наша страна оказалась на 80-м месте, потеряв за год десять позиций. У партии «Мекеним Кыргызстан» цель — к 2025-му республика будет входить в первую двадцатку. Для этого они готовы лично помогать и обучать молодое поколение основам бизнеса. Такой опыт у членов политобъединения уже есть.

— Я учил много ребят, как поднять бизнес. Как честно трудиться, как заниматься производством и делами. Потому что главное для молодежи — учиться и работать. Наша партия идет в парламент не из-за денег или своих интересов, а для того, чтобы поднять экономику Кыргызстана. И план нашей политорганизации — увидеть через некоторое время экономически развитое государство, — рассказывает кандидат в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» Мирлан Амантуров.

Эксперты посчитали — в стране уже 100 тысяч безработных. Нужны опытные кризис-менеджеры, которые на практике сталкивались с подобными проблемами. Один из них — руководитель Бишкекводоканала Бакытбек Дюшембиев, который меньше чем за год реабилитировал предприятие.

— Коллектив Бишкекводоканала — 1,5 тысячи человек. Я стал начальником в начале 2019 года. Тогда наши убытки составили 90 миллионов сомов, но к новому году мы пришли с прибылью. Более того, мне удалось повысить заработную плату на 50 процентов нашим сотрудникам, — говорит кандидат в депутаты от партии «Мекеним Кыргызстан» Бакытбек Дюшембиев.

У членов политобъединения есть план по выходу из кризиса и решению вопроса о безработице. Для того чтобы воплотить задумки в жизнь, им надо только попасть за трибуны парламента и изменить нынешнее законодательство в лучшую сторону.

— В Кыргызстане много швейных цехов, но власти им ничем не помогают. Мы должны создать условия для бизнесменов, чтобы они продавали продукцию за границу. И чем лучше у них пойдут дела, тем больше людей сможет у них работать. Чтобы продвигать бизнес, предприниматели должны иметь возможность брать кредиты по низким процентам. Так мы запустим удачную экономическую цепочку и сможем решить много проблем одним разом, — уверен кандидат в депутаты от «Мекеним Кыргызстан» Акжол уулу Жоомарт.

Программа партии «Мекеним Кыргызстан» — это пакет реальных проектов по многим направлениям. Это стратегический план людей, которые знают, что делать. Скажи «да» и помоги республике решить проблемы безработицы! Помоги Кыргызстану стать экономически развитой страной!

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Оплачено уполномоченным представителем по финансовым вопросам партии «Мекеним Кыргызстан» Джайчиевой Гульбарчин Эр Турсуновной из средств специального избирательного фонда политорганизации. Дата выхода 06.09.2020.