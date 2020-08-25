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Бизнес

Получите фирменные наушники в подарок при покупке Honor Magic Watch 2 в O!Store

Теперь в сети магазинов O!Store вы можете приобрести не только смартфоны, но и стильные часы Honor Magic Watch 2, а в ПОДАРОК к ним получить фирменные наушники!

Если вы планируете активно бегать, ходить в спортивный зал и бассейн или уже занимаетесь этим хотя бы на любительском уровне, то часы Honor Magic Watch 2 могут стать для вас достойным помощником. 

Их главная «фишка» — чрезвычайно долгое время работы и вообще выносливость: можно без проблем топить в воде, корпус не царапается.

 Присмотритесь к этой модели поближе. В ней есть все, что нужно:

  • яркий современный дизайн со сменными циферблатами;
  • комфортный ремешок;
  • влагозащита;
  • модуль GPS/ГЛОНАСС/Galileo;
  • полный комплект встроенных датчиков для анализа сна, дыхательных упражнений, фитнес-трекинга, включая барометр;
  • измерение стресса и пульса;
  • 15 программ для разных видов активности и продвинутый беговой тренер;
  • сверхдлительное время автономной работы.


Выбирайте Honor Magic Watch 2 в O!Store от 12 тысяч 690 сомов.

Торопитесь, акция действует с 24 августа до 30 сентября 2020 года включительно. Количество товара ограничено. Список магазинов, участвующих в акции, а также более подробную информацию спрашивайте по номеру 0705007000 или на сайте ostore.kg.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/163293/
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