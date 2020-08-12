Hyunday поддерживает футбол!

Официальный представитель Hyundai в Кыргызстане ОсОО Asiamotors является официальным автомобильным партнером Кыргызского футбольного союза. Такое соглашение было достигнуто в марте этого года между президентом Кыргызского футбольного союза Канатбеком Маматовым и генеральным директором ОсОО Asiamotors Владимиром Лим.

В рамках соглашения «Hyundai Центр Кыргызстан» будет официальным автомобильным партнером Кыргызского футбольного союза и поддерживать отечественный футбол.

Отметим, Hyundai на протяжении многих лет поддерживает спорт и был официальным партнером чемпионата мира — 2018 в России.

Вместе станем свидетелями исторических моментов отечественного футбола!