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Бизнес

Hyunday поддерживает футбол!

Официальный представитель Hyundai в Кыргызстане ОсОО Asiamotors является официальным автомобильным партнером Кыргызского футбольного союза. Такое соглашение было достигнуто в марте этого года между президентом Кыргызского футбольного союза Канатбеком Маматовым и генеральным директором ОсОО Asiamotors Владимиром Лим.

В рамках соглашения «Hyundai Центр Кыргызстан» будет официальным автомобильным партнером Кыргызского футбольного союза и поддерживать отечественный футбол.

Отметим, Hyundai на протяжении многих лет поддерживает спорт и был официальным партнером чемпионата мира 2018 в России.

Вместе станем свидетелями исторических моментов отечественного футбола!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/162339/
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