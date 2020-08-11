1000 сомов на баланс! Ваши деньги возвращаются при покупке Redmi Note 9/9S

Только до 1 сентября при покупке смартфонов Xiaomi Redmi Note 9/9S в O!Store можно получить кэшбэк — 1000 сомов на баланс.
Кэшбэк можно потратить на услуги связи в сети О!, сэкономив при этом на покупке телефона. Оцените все преимущества смартфонов Redmi Note 9 и 9S:
- классный, яркий дизайн;
- 4 камеры обеспечат высокое качество снимков и видео;
- мощный аккумулятор на 5020 мАч обеспечивает до трех суток работы устройства;
- смартфон не греется под нагрузкой;
- полноценный лоток на 2 сим-карты + карта памяти, теперь не нужно выбирать;
- качественный звук в наушниках.
Полная стоимость Redmi Note 9 — 13 тысяч 990 сомов, Redmi Note 9s — 16 тысяч 990 сомов.
- РАССРОЧКА без первого взноса и переплат!
- ГАРАНТИЯ фирмы производителя.
- ПОДАРОК 10 ГБ интернета при заказе на сайте ostore.kg.
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Торопитесь, количество товара и действие акции ограничено: до 1 сентября 2020 года.
За смартфоном — скорее в O!Store.
Кэшбэк начисляется при любом способе оплаты смартфона и только на номера сети О!. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.