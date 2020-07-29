Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго

«Только мы в МЦН обрадовались снижению числа обращений и освобождающимся местам в государственных стационарах, как начали поступать звонки с «посттравматическими» синдромами. За последние два дня целых три пациента прибыли в МЦН не с COVID-19 или пневмонией, а с ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЭТИХ БОЛЕЗНЕЙ», — рассказывает известный врач Женишбек Назаралиев.

«Как я уже писал в Facebook, мы пришли на помощь в роковую минуту, В САМЫЙ РАЗГАР ПАНДЕМИИ.

Как мы все знаем, в стационарах и государственных учреждениях лечат согласно протоколам. Протоколы — это шаблоны-инструкции для работы с большой массой людей во время эпидемий. Мы же сразу внедрили ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, когда к больному прикрепляется лечащий врач и с помощью узкоспециализированных врачей глубже прорабатывает болезнь, исключая осложнения и негативные последствия», — пишет доктор на своей странице в соцсети.

С позволения пациентов доктор приводит жалобы, с которыми они обратились в МЦН.

ПАЦИЕНТ № 1 (Виталий, 57 лет) «В первую очередь меня беспокоит тяжесть вот здесь, за грудиной, в верхней части легкого. Я не могу вдохнуть полной грудью, как будто процентов 30 легких у меня нет. Дышать, как бы это сказать... неудобно, постоянно есть ощущение тяжести. После физической нагрузки особенно. И она давит как бы на ноги. Ощущение нагрузки проходит, а тяжесть остается».

ПАЦИЕНТ № 2 (Жамиля, 35 лет) «Месяц, как я переболела и думала все нормально. Но вот ни с того ни с сего начали мерзнуть конечности — руки, ноги. Пульс иногда подскакивает аж до 130 ударов в минуту, как после пробежки. Бывает тупая боль в сердце, пояснице, вот тут вот, в шее. Зрение еще упало, может, от телефона, не знаю. Также бывает одышка при ходьбе. И, знаете, как будто что-то с кровью сделалось. Ну, она тяжелее, что ли, стала. Или я теперь так ее чувствую?»

ПАЦИЕНТ № 3 (анонимно) Больной не рассказал сам, на что жалуется, за него это сделала его жена, привожу ее слова:

«Да вот, стал часто употреблять алкоголь. На карантине еще. Стал раздражительным, нервозным, психованным. Никогда не видела его в запое. А тут раза три за последние месяцы запил. В среднем по 4-5 дней. Беспробудно, что называется. Потом тяжело отходил. Надеемся, вы его вылечите. Очень в это хотелось бы верить...».

Вот, собственно, и ПОСЛЕДСТВИЯ, С КОТОРЫМИ МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ в ближайшее время.

Исходя из нашего большого опыта работы с тяжелыми больными с зависимостями, у которых нарушена не только эмоционально-волевая и интеллектуальная сфера, но и глубоко поражены практически все органы и системы, мы разработали для больных с COVID-19 специальный курс реабилитации от пяти дней до двух месяцев.

Для пациентов, которые запили на карантине, я организовал отделение, в котором после длительного карантина (пять месяцев) снова работает постоянная бригада МЦН — высококлассные наркологи и психиатры.



Мы все с вами живем в непростое время и будем еще в течение многих лет слышать ЭХО ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. Ослабить «громкость» этого эха — вот наша общая цель.



Будьте здоровы!»