13:18
USD 76.55
EUR 89.73
RUB 1.06
Бизнес

Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго

«Только мы в МЦН обрадовались снижению числа обращений и освобождающимся местам в государственных стационарах, как начали поступать звонки с «посттравматическими» синдромами. За последние два дня целых три пациента прибыли в МЦН не с COVID-19 или пневмонией, а с ПОСЛЕДСТВИЯМИ ЭТИХ БОЛЕЗНЕЙ», — рассказывает известный врач Женишбек Назаралиев.

«Как я уже писал в Facebook, мы пришли на помощь в роковую минуту, В САМЫЙ РАЗГАР ПАНДЕМИИ.

Как мы все знаем, в стационарах и государственных учреждениях лечат согласно протоколам. Протоколы — это шаблоны-инструкции для работы с большой массой людей во время эпидемий. Мы же сразу внедрили ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД, когда к больному прикрепляется лечащий врач и с помощью узкоспециализированных врачей глубже прорабатывает болезнь, исключая осложнения и негативные последствия», — пишет доктор на своей странице в соцсети.

С позволения пациентов доктор приводит жалобы, с которыми они обратились в МЦН.

ПАЦИЕНТ № 1 (Виталий, 57 лет)

«В первую очередь меня беспокоит тяжесть вот здесь, за грудиной, в верхней части легкого. Я не могу вдохнуть полной грудью, как будто процентов 30 легких у меня нет. Дышать, как бы это сказать... неудобно, постоянно есть ощущение тяжести. После физической нагрузки особенно. И она давит как бы на ноги. Ощущение нагрузки проходит, а тяжесть остается».

ПАЦИЕНТ № 2 (Жамиля, 35 лет)

«Месяц, как я переболела и думала все нормально. Но вот ни с того ни с сего начали мерзнуть конечности — руки, ноги. Пульс иногда подскакивает аж до 130 ударов в минуту, как после пробежки. Бывает тупая боль в сердце, пояснице, вот тут вот, в шее. Зрение еще упало, может, от телефона, не знаю. Также бывает одышка при ходьбе. И, знаете, как будто что-то с кровью сделалось. Ну, она тяжелее, что ли, стала. Или я теперь так ее чувствую?»

ПАЦИЕНТ № 3 (анонимно)

Больной не рассказал сам, на что жалуется, за него это сделала его жена, привожу ее слова:
«Да вот, стал часто употреблять алкоголь. На карантине еще. Стал раздражительным, нервозным, психованным. Никогда не видела его в запое. А тут раза три за последние месяцы запил. В среднем по 4-5 дней. Беспробудно, что называется. Потом тяжело отходил. Надеемся, вы его вылечите. Очень в это хотелось бы верить...».

Вот, собственно, и ПОСЛЕДСТВИЯ, С КОТОРЫМИ МЫ БУДЕМ БОРОТЬСЯ в ближайшее время.

Исходя из нашего большого опыта работы с тяжелыми больными с зависимостями, у которых нарушена не только эмоционально-волевая и интеллектуальная сфера, но и глубоко поражены практически все органы и системы, мы разработали для больных с COVID-19 специальный курс реабилитации от пяти дней до двух месяцев.

Для пациентов, которые запили на карантине, я организовал отделение, в котором после длительного карантина (пять месяцев) снова работает постоянная бригада МЦН — высококлассные наркологи и психиатры.

Мы все с вами живем в непростое время и будем еще в течение многих лет слышать ЭХО ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА. Ослабить «громкость» этого эха — вот наша общая цель.

Будьте здоровы!»
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/161038/
просмотров: 206
Версия для печати
Популярные новости
Почему необходимо принимать витамин&nbsp;С во&nbsp;время сезона вирусных инфекций? Почему необходимо принимать витамин С во время сезона вирусных инфекций?
MegaCom открывает IT-школу программирования MegaCom открывает IT-школу программирования
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
Бизнес
Прошли мы&nbsp;пик пандемии или нет, с&nbsp;последствиями нам работать еще долго Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго
Поддержка ночного стационара от&nbsp;Dos Credobank Поддержка ночного стационара от Dos Credobank
Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам? Бизнес выбирает MegaCom: что компания предлагает корпоративным клиентам?
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; передал кислородные концентраторы и&nbsp;СИЗ медучреждениям Оша «Газпром Кыргызстан» передал кислородные концентраторы и СИЗ медучреждениям Оша
29 июля, среда
13:17
Медики из России помогут нам в разработке нового протокола лечения COVID-19 Медики из России помогут нам в разработке нового проток...
13:08
Внимание, розыск! В Базар-Коргоне пропали две сестры — подростки
13:08
Прошли мы пик пандемии или нет, с последствиями нам работать еще долго
13:00
Россия не передавала авифавир Кыргызстану. Как слухи мешают врачам вас лечить
12:50
За участие в конфликте в Украине возбудили дело в отношении трех кыргызстанцев