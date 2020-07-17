18:51
USD 77.45
EUR 88.24
RUB 1.09
Бизнес

«Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября

Заемщики «Бакай Банка» освобождены от штрафов и пени за несвоевременное погашение по всем действующим кредитам как минимум до 1 сентября 2020 года. А для получения отсрочки можно подать заявление через WhatsApp.

«Бакай Банк» освободил своих клиентов от штрафов по всем кредитам еще как минимум на два месяца — до 1 сентября 2020 года.

Банк уточняет, что просрочка отразится в кредитной истории и отмена штрафов не означает отсрочку. Клиентам, которым требуется изменение графика платежей по кредиту, необходимо написать заявление на реструктуризацию, отправив его либо напрямую своему кредитному специалисту, либо по WhatsApp в кол-центр банка.

Формы заявлений можно найти на сайте банка по ссылке.

«Если есть возможность поддерживать первоначальный график погашений, кредитные специалисты рекомендуют совершать платежи в соответствии с ним, поскольку так не портится кредитная история и не увеличивается время пользования кредитом. Если вам требуется реструктуризация, укажите в заявлении, в каком виде вы хотите ее получить», — уточняется в сообщении банка.

Контакт-центр 24/7:

  • 6111 (с мобильных)
  • +996 312 61 00 61
  • WatsАpp: +996 554 006 111
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159847/
просмотров: 662
Версия для печати
Материалы по теме
ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
«Бакай Банк» отказался от рекламы в пользу зарплаты медиков
Револьверная карта «Бакай Банка» — кредиты за десять секунд в течение двух лет
«Бакай Банк» для предпринимателей: аккредитивы и банковские гарантии
«Бакай Банк» открыл первый круглосуточный филиал на Моссовете
Погасить кредит или пополнить депозит «Бакай Банка» можно в приложении MegaPay
Талант Керимбаев: Теперь и большие компании хотят вести дела по принципам ислама
Бакайскрим: коллаборация «Бакай Банка» и мороженого Fresco ко дню защиты детей
«Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
В исламском банкинге главный принцип — это разделить риски вместе с клиентом
Популярные новости
Витамин D&nbsp;против коронавируса: помогает&nbsp;ли &laquo;солнечный&raquo; витамин? Витамин D против коронавируса: помогает ли «солнечный» витамин?
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
Телевидение aitv: более 120 каналов от&nbsp;50&nbsp;сомов в&nbsp;месяц Телевидение aitv: более 120 каналов от 50 сомов в месяц
Бизнес
&laquo;Бакай Банк&raquo; отменил штрафы за&nbsp;просрочку кредитов как минимум до&nbsp;1&nbsp;сентября «Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября
Завершена реконструкция аэропорта &laquo;Исфана&raquo; Завершена реконструкция аэропорта «Исфана»
Профилактику никто не&nbsp;отменял! Профилактику никто не отменял!
От&nbsp;бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на&nbsp;миллион сомов От бизнеса Бишкеку: Кыргызско-Швейцарский Банк закупил клексан на миллион сомов
17 июля, пятница
18:46
В Верховном суде пояснили, почему останавливать судебные процессы нет причин В Верховном суде пояснили, почему останавливать судебны...
18:40
Президент: Железная дорога Китай — Кыргызстан — Узбекистан нужна нам как воздух
18:28
В Кыргызстане будут регулярно пересматривать протоколы по лечению коронавируса
18:26
В Бишкек из Китая вернулись 100 кыргызстанцев, в основном студенты
18:00
Чтобы не заразиться коронавирусом. Шесть полезных советов