«Бакай Банк» отменил штрафы за просрочку кредитов как минимум до 1 сентября

Заемщики «Бакай Банка» освобождены от штрафов и пени за несвоевременное погашение по всем действующим кредитам как минимум до 1 сентября 2020 года. А для получения отсрочки можно подать заявление через WhatsApp.

«Бакай Банк» освободил своих клиентов от штрафов по всем кредитам еще как минимум на два месяца — до 1 сентября 2020 года.

Банк уточняет, что просрочка отразится в кредитной истории и отмена штрафов не означает отсрочку. Клиентам, которым требуется изменение графика платежей по кредиту, необходимо написать заявление на реструктуризацию, отправив его либо напрямую своему кредитному специалисту, либо по WhatsApp в кол-центр банка.

Формы заявлений можно найти на сайте банка по ссылке.

«Если есть возможность поддерживать первоначальный график погашений, кредитные специалисты рекомендуют совершать платежи в соответствии с ним, поскольку так не портится кредитная история и не увеличивается время пользования кредитом. Если вам требуется реструктуризация, укажите в заявлении, в каком виде вы хотите ее получить», — уточняется в сообщении банка.

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