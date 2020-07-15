09:29
USD 77.51
EUR 87.98
RUB 1.09
Бизнес

«Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском

Отечественная компания «Салих ЛТД» в рамках своей политики в области корпоративной социальной ответственности 14 июля на безвозмездной основе передала машину скорой помощи — реанимобиль для местной поликлиники в селе Ленинском Чуйской области — для нужд села и близлежащих населенных пунктов.

В столь сложное для страны время компания также предоставила и снаряжение для медицинского персонала.

«Компания оказывает помощь безвозмездно. Мы передали сегодня реанимобиль, благодаря которому можно будет оказывать помощь оперативно. Также мы привезли необходимые для медицинского персонала вещи: маски, перчатки, средства индивидуальной защиты. В дальнейшем мы также планируем поддерживать поликлинику вместе с государством и оказывать всемерную поддержку», — рассказывает заместитель генерального директора Урмат Мусаев.



По его словам, на сегодняшний день поликлиника нуждается в помощи и новом оборудовании, поскольку обслуживает не только жителей села Ленинского, но и близлежащие села.

Мы планируем оснащать поликлинику оборудованием и в дальнейшем. Компания «Салих ЛТД» теперь будет уделять особое внимание сектору здравоохранения. Спасение жизни людей ценнее всего. 

Заместитель генерального директора «Салих ЛТД» Урмат Мусаев

Рассказывая о местной поликлинике, глава Ленинского айыл окмоту Кайыркуль Бекова сообщила о большой значимости больницы для местного населения. Поликлиника, несмотря на свое состояние, обслуживает порядка 30 тысяч человек.

«Айыл окмоту Ленинского района и сотрудники поликлиники выражают огромную благодарность предприятию «Салих», которое в трудный для нашей медицины момент оказало поддержку, предоставив оснащенный всем необходимым оборудованием реанимобиль. Наша поликлиника в условиях борьбы с пандемией COVID-19 особенно нуждалась в этой помощи. Имея современный реанимобиль и кислородные концентраторы, мы получили возможность лечить и спасать жизни людей, экстренно реагируя на их вызовы, а также снизить нагрузку на Чуйскую областную больницу, куда вынуждены обращаться жители наших сел», — сказала она.

Глава айыл окмоту поблагодарила руководство компании и пожелала процветания и достижения поставленных целей.

«Нас приятно удивило намерение компании «Салих» оказывать и в дальнейшем всемерную поддержку нашей поликлинике в оснащении необходимым оборудованием, а также содействовать в подготовке специалистов. В условиях пандемии оказываемая помощь является актом гуманизма, проявлением социальной ответственности бизнеса и высочайшего патриотизма его руководства», — добавила Кайыркуль Бекова.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/159467/
просмотров: 320
Версия для печати
Популярные новости
ИФЦ выражает соболезнования в&nbsp;связи c&nbsp;безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова ИФЦ выражает соболезнования в связи c безвременной кончиной Чубака ажы Жалилова
Кислородные аппараты от&nbsp;MegaCom для меду&shy;чреждений страны Кислородные аппараты от MegaCom для меду­чреждений страны
Компания MegaCom не&nbsp;имеет отношения ко&nbsp;взлому страниц в&nbsp;соцсетях Компания MegaCom не имеет отношения ко взлому страниц в соцсетях
70&nbsp;кислородных концентраторов закуплены оператором&nbsp;O! для передачи больницам 70 кислородных концентраторов закуплены оператором O! для передачи больницам
Бизнес
&laquo;Салих ЛТД&raquo; передала машину скорой помощи и&nbsp;СИЗ для поликлиники в&nbsp;селе Ленинском «Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
Агрокредиты под 6&nbsp;процентов годовых в&nbsp;сомах Агрокредиты под 6 процентов годовых в сомах
Учебники без ошибок, или Когда в&nbsp;школы поступят новые пособия Учебники без ошибок, или Когда в школы поступят новые пособия
Медикаменты и&nbsp;СИЗ от&nbsp;строительной компании Royal Медикаменты и СИЗ от строительной компании Royal
15 июля, среда
09:19
В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобрали мобильный телефон В Бишкеке мужчины, угрожая игрушечным пистолетом, отобр...
09:02
«Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском
08:52
В академии физкультуры абитуриенты сдают документы очно: с риском для здоровья
08:40
В СИЗО ГКНБ объявлен карантин. Никого не пускают
08:26
Страшилки про 5G. Специалисты произведут электромагнитные замеры в Бишкеке
14 июля, вторник
23:52
Apple планирует выпустить смартфон дешевле iPhone SE
23:07
Медведь показал, как профессионально владеет нунчаками
22:23
Опять про ремонт дорог. Бишкекчане жалуются на ямы