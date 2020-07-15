«Салих ЛТД» передала машину скорой помощи и СИЗ для поликлиники в селе Ленинском

Отечественная компания «Салих ЛТД» в рамках своей политики в области корпоративной социальной ответственности 14 июля на безвозмездной основе передала машину скорой помощи — реанимобиль для местной поликлиники в селе Ленинском Чуйской области — для нужд села и близлежащих населенных пунктов.



В столь сложное для страны время компания также предоставила и снаряжение для медицинского персонала.



«Компания оказывает помощь безвозмездно. Мы передали сегодня реанимобиль, благодаря которому можно будет оказывать помощь оперативно. Также мы привезли необходимые для медицинского персонала вещи: маски, перчатки, средства индивидуальной защиты. В дальнейшем мы также планируем поддерживать поликлинику вместе с государством и оказывать всемерную поддержку», — рассказывает заместитель генерального директора Урмат Мусаев.

Мы планируем оснащать поликлинику оборудованием и в дальнейшем. Компания «Салих ЛТД» теперь будет уделять особое внимание сектору здравоохранения. Спасение жизни людей ценнее всего. Заместитель генерального директора «Салих ЛТД» Урмат Мусаев

По его словам, на сегодняшний день поликлиника нуждается в помощи и новом оборудовании, поскольку обслуживает не только жителей села Ленинского, но и близлежащие села.

Рассказывая о местной поликлинике, глава Ленинского айыл окмоту Кайыркуль Бекова сообщила о большой значимости больницы для местного населения. Поликлиника, несмотря на свое состояние, обслуживает порядка 30 тысяч человек.

«Айыл окмоту Ленинского района и сотрудники поликлиники выражают огромную благодарность предприятию «Салих», которое в трудный для нашей медицины момент оказало поддержку, предоставив оснащенный всем необходимым оборудованием реанимобиль. Наша поликлиника в условиях борьбы с пандемией COVID-19 особенно нуждалась в этой помощи. Имея современный реанимобиль и кислородные концентраторы, мы получили возможность лечить и спасать жизни людей, экстренно реагируя на их вызовы, а также снизить нагрузку на Чуйскую областную больницу, куда вынуждены обращаться жители наших сел», — сказала она.

Глава айыл окмоту поблагодарила руководство компании и пожелала процветания и достижения поставленных целей.



«Нас приятно удивило намерение компании «Салих» оказывать и в дальнейшем всемерную поддержку нашей поликлинике в оснащении необходимым оборудованием, а также содействовать в подготовке специалистов. В условиях пандемии оказываемая помощь является актом гуманизма, проявлением социальной ответственности бизнеса и высочайшего патриотизма его руководства», — добавила Кайыркуль Бекова.