Получите 1 тысячу сомов на баланс при покупке Redmi Note 9/9s в O!Store

Xiaomi, как и все, испытывает трудности в связи с коронавирусной пандемией — выпуск каких-то моделей вообще откладывается. Но что-то все же выходит — и это «что-то» автоматически претендует на самые высокие позиции в списках продаж — так уж повелось с новинками Xiaomi. Redmi Note 9 и 9S — не исключение.

«Рыцари среднего класса Redmi Note 9 и 9S», «смартфоны, возможности которых явно опережают ценник», «бюджетные бомбы», как только не описывают новинки обозреватели.

Красивая внешность и материалы корпуса, большой дисплей, сканирование лица и отпечатков пальцев, производительность, по четыре камеры, автономность на уровне 5 000 и 5 020 мАч и быстрая зарядка — все, что нужно для счастья в новых смартфонах, имеется!

Получите кешбэк и сэкономьте

Обязательно порадует и добавит хорошего настроения при покупке выгодный кешбэк 1 тысяча сомов на баланс при покупке смартфонов Redmi Note 9 и 9S. Кешбэк вы сможете потратить на любые услуги связи в сети О!, одновременно сэкономив при этом на покупке телефона.

Оформите кредит или рассрочку

Смартфоны можно оформить в рассрочку. При оформлении смартфона в кредит вы получите −50 процентов скидку на услуги связи в рамках тарифов «Переходи на О!». Стоимость смартфонов — 16 тысяч 990 сомов. Важно, что в магазинах O!Store и интернет-магазине ostore.kg смартфоны можно приобрести с официальной гарантией фирмы производителя.

Заказывайте смартфоны Xiaomi на сайте ostore.kg или по телефону 0705 007 000. Решайтесь на покупку уже сейчас, так как действие акции ограничено: с 15 июня до 15 августа 2020 года включительно, а количество товара ограничено.

O!Store желает вам яркого лета и ждет вас за покупками!

Кешбэк начисляется при любом способе оплаты смартфона и только на номера сети О!. Товар сертифицирован. Кредит предоставляет ОАО «Дос-Кредобанк», который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО «Дос-Кредобанк» НБ КР № 037.