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Бизнес

Что такое фитр-садака и как ее оплатить во время ЧП?

Фитр-садака является одним из узаконенных в исламе видов поклонения, требующих материальных затрат. Свое название садака разговения получила по той причине, что раздавать ее надо в связи с разговением (фитр) после завершения Рамазана. Раздача садака разговения относится к категории обязательных действий для практикующего мусульманина.

Выплатить фитр-садака теперь можно через мобильное приложение Balance.kg. Обновление сделано с уважением к вере и заботой о клиентах, чтобы не нужно было выходить из дома во время чрезвычайного положения.

О том, как сделать пожертвование через Balance.kg (если у вас смартфон на Android), вы узнаете из видеоролика:

Если у вас iOS, чтобы сделать пожертвование, просто откройте поиск в правом верхнем углу приложения, вбейте «фитр-садака», укажите сумму пожертвования и оплатите.

Ранее ДУМК определило размер фитр-садака на этот год. В 2020-м фитр-садака с каждого человека составляет 1,6 килограмма пшеницы (35 сомов), изюма (384 сома), муки (60 сомов) или 3,2 килограмма ячменя (54 сома), фиников (512 сомов). Стоимость продуктов нестабильна, необходимо ориентироваться на их вес. Фитр-садака можно пожертвовать в виде суммы, равной стоимости одного из этих продуктов.

В священный месяц Рамазан ислам призывает воздерживаться не только от приема пищи, но и беречь от искушений свои глаза, уши и язык, то есть не сплетничать, не судачить по пустякам, не произносить бранных слов, а направить свои силы на благие дела.

Balance.kg желает всем мусульманам крепкого здоровья и легкого поста!
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151457/
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