Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»

Для удобства абонентов Beeline открывает девять новых точек продаж в гипермаркетах «Фрунзе». В сложившейся ситуации компания заботится о том, чтобы наиболее важные услуги и сервисы были доступны всем, кто в них нуждается, без дополнительных рисков для здоровья.
Все сотрудники работают в масках и перчатках, в гипермаркетах доступны антисептики для общего пользования.
В точках продаж доступны следующие услуги:
- пополнение баланса;
- приобретение и замена сим-карты;
- смена тарифа;
- восстановление и переоформление номера;
- блокировка и разблокировка номера.
Адреса гипермаркетов «Фрунзе» с точками продаж Beeline:
- улица Дооронбека Садырбаева, 107 (пересекает улица Ахунбаева);
- улица Максима Горького, 1/2а;
- улица Льва Толстого, 24;
- проспект Жибек Жолу, 435;
- улица Шабдана Баатыра, 2/9;
- микрорайон «Аламедин-1», 2а (улица Кольбаева/Калинина);
- улица Элебесова, 28;
- проспект Чингиза Айтматова, 3, ТРЦ Asia Mall;
- улица Киевская, 148, ТЦ «Бишкек Парк», 1 этаж.
График работы точек продаж Beeline в гипермаркетах «Фрунзе» по Бишкеку — ежедневно с 10.00 до 16.00.
Кроме того, оформить сим-карту или пополнить баланс можно не выходя из дома, воспользовавшись бесплатной доставкой.
С заботой о вас и ваших близких, Beeline.