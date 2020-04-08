Как оформить сим-карту на карантине: новые точки Beeline в маркетах «Фрунзе»

Для удобства абонентов Beeline открывает девять новых точек продаж в гипермаркетах «Фрунзе». В сложившейся ситуации компания заботится о том, чтобы наиболее важные услуги и сервисы были доступны всем, кто в них нуждается, без дополнительных рисков для здоровья.

Все сотрудники работают в масках и перчатках, в гипермаркетах доступны антисептики для общего пользования.

В точках продаж доступны следующие услуги:

пополнение баланса;

приобретение и замена сим-карты;

смена тарифа;

восстановление и переоформление номера;

блокировка и разблокировка номера.

Адреса гипермаркетов «Фрунзе» с точками продаж Beeline: улица Дооронбека Садырбаева, 107 (пересекает улица Ахунбаева);

улица Максима Горького, 1/2а;

улица Льва Толстого, 24;

проспект Жибек Жолу, 435;

улица Шабдана Баатыра, 2/9;

микрорайон «Аламедин-1», 2а (улица Кольбаева/Калинина);

улица Элебесова, 28;

проспект Чингиза Айтматова, 3, ТРЦ Asia Mall;

улица Киевская, 148, ТЦ «Бишкек Парк», 1 этаж. График работы точек продаж Beeline в гипермаркетах «Фрунзе» по Бишкеку — ежедневно с 10.00 до 16.00.

Кроме того, оформить сим-карту или пополнить баланс можно не выходя из дома, воспользовавшись бесплатной доставкой.

С заботой о вас и ваших близких, Beeline.