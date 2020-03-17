Конкурс для школьников от «Бакай Банка» перенесен

Внимание! Конкурс, объявленный ранее, перенесен. О дате проведения «Бакай Банк» сообщит дополнительно.
«Бакай Банк» объявляет конкурс с призовым фондом 55 тысяч сомов для школьников и студентов.
Для победы нужно снять видео, в котором следует объяснить финансово-экономический термин и набрать наибольшее количество просмотров в соцсети TikTok. Конкурс проходит в рамках Всемирной недели денег.
В период с 20 по 3 апреля 2020 года пройдет конкурс «Бакай Банка» для школьников и студентов (граждан Кыргызской Республики в возрасте до 25 лет). Награда за первое место — 25 тысяч сомов, за второе — 20 тысяч сомов, за третье — 10 тысяч сомов в виде первоначального взноса на депозите.
Условия просты:
- Cнять остроумный видеоролик на кыргызском или русском языке, объясняющий финансово-экономический термин.
- Опубликовать его в соцсети TikTok c хештегами #GMW2020 #bakaibank (и больше никакими).
- Набрать наибольшее количество просмотров. Результаты — 3 апреля.
Рекомендованные термины:
- пин-код;
- банк;
- депозит;
- кредит;
- инфляция;
- валюта;
- денежный перевод;
- ценные бумаги;
- бюджет.
Приз будет выдан в форме депозита на имя победителя с первоначальным капиталом 25, 20 и 10 тысяч сомов. Депозит «Детский» на имя несовершеннолетнего открывается с законным представителем либо с одним из родителей, совершеннолетние победители получат приз в виде депозита «Срочный».
Онлайн-конкурс «Бакай Банка» проходит в рамках Всемирной недели денег.
6111 (с мобильных телефонов);
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