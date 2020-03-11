Dos Credobank открывает новые возможности! Покупать товары стало легко и удобно благодаря новому продукту — DCB Market.

DCB Market — это онлайн-площадка с большим ассортиментом товаров, где каждый желающий может легко найти смартфоны, планшеты, гаджеты, крупную и мелкую бытовую технику, товары для активного отдыха и не только. Ассортимент товаров постоянно увеличивается. Главное преимущество продукта для клиентов банка — это рассмотрение заявки на приобретение необходимого товара за считанные минуты в рассрочку или кредит при недостаточности собственных денежных средств.

Преимущества для клиентов на DCB Market:

1 Возможность самостоятельного выбора срока оформления кредита или рассрочки от 3 до 12 месяцев.

2 Открытие кредитной линии в зависимости от получаемого дохода, что обеспечит возможность приобретать несколько товаров.

3 Предварительное одобрение заявки и посещение отделений банка только один раз. Все последующие покупки товаров в кредит или рассрочку можно осуществлять, обращаясь непосредственно в сам магазин.

4 Широкая партнерская сеть позволяет сравнивать предложения от разных продавцов и совершать наиболее выгодную покупку.

5 Минимальный пакет документов: удостоверяющий личность (паспорт) и подтверждающий доходы (справка о заработной плате или патент за три месяца).

6 Удобные способы погашения кредита и рассрочки с возможностью досрочного погашения: более 5 тысяч 600 платежных терминалов Dos Credobank, Quickpay, Pay24, MegaСom и O!mobile, электронные кошельки «О!Деньги», Balance.kg, MegaPay, мобильное приложение «Элкарт Мобайл», отделения банка.

Преимущества для продавцов на DCB Market:

Полная поддержка продавцов и помощь в обработке и загрузке прайс-листов товаров. Бесплатная реклама товаров за счет размещения логотипа продавца, информация о магазинах, графике работ. Увеличение прибыли и узнаваемости бренда за счет размещения товаров на сайте DCB Market. Отсутствие рисков по возмещению выданных денежных средств в виде кредита или рассрочки клиентам.

В честь запуска DCB Market проводит АКЦИЮ: купите любой товар на маркетплейсе от 10 тысяч сомов и выше и получите в подарок 500 сомов на баланс вашего телефона! Акция действует для всех операторов сотовой связи. Зачисление на баланс телефона проводится в будние дни.

*Маркетплейс функционирует пока только в Бишкеке.