12:44
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Бизнес

Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank

Dos Credobank открывает новые возможности! Покупать товары стало легко и удобно благодаря новому продукту — DCB Market.

DCB Market — это онлайн-площадка с большим ассортиментом товаров, где каждый желающий может легко найти смартфоны, планшеты, гаджеты, крупную и мелкую бытовую технику, товары для активного отдыха и не только. Ассортимент товаров постоянно увеличивается. Главное преимущество продукта для клиентов банка — это рассмотрение заявки на приобретение необходимого товара за считанные минуты в рассрочку или кредит при недостаточности собственных денежных средств.

Преимущества для клиентов на DCB Market:

1

Возможность самостоятельного выбора срока оформления кредита или рассрочки от 3 до 12 месяцев.

2

Открытие кредитной линии в зависимости от получаемого дохода, что обеспечит возможность приобретать несколько товаров.

3

Предварительное одобрение заявки и посещение отделений банка только один раз. Все последующие покупки товаров в кредит или рассрочку можно осуществлять, обращаясь непосредственно в сам магазин.

4

Широкая партнерская сеть позволяет сравнивать предложения от разных продавцов и совершать наиболее выгодную покупку.

5

Минимальный пакет документов: удостоверяющий личность (паспорт) и подтверждающий доходы (справка о заработной плате или патент за три месяца).

6

Удобные способы погашения кредита и рассрочки с возможностью досрочного погашения: более 5 тысяч 600 платежных терминалов Dos Credobank, Quickpay, Pay24, MegaСom и O!mobile, электронные кошельки «О!Деньги», Balance.kg, MegaPay, мобильное приложение «Элкарт Мобайл», отделения банка.

Преимущества для продавцов на DCB Market:

  1. Полная поддержка продавцов и помощь в обработке и загрузке прайс-листов товаров.
  2. Бесплатная реклама товаров за счет размещения логотипа продавца, информация о магазинах, графике работ.
  3. Увеличение прибыли и узнаваемости бренда за счет размещения товаров на сайте DCB Market.
  4. Отсутствие рисков по возмещению выданных денежных средств в виде кредита или рассрочки клиентам.

В честь запуска DCB Market проводит АКЦИЮ: купите любой товар на маркетплейсе от 10 тысяч сомов и выше и получите в подарок 500 сомов на баланс вашего телефона! Акция действует для всех операторов сотовой связи. Зачисление на баланс телефона проводится в будние дни.

*Маркетплейс функционирует пока только в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/146128/
просмотров: 212
Версия для печати
Популярные новости
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
Почему важно помогать развитию бизнеса. 8&nbsp;вопросов банкиру Почему важно помогать развитию бизнеса. 8 вопросов банкиру
Выгодные денежные SWIFT-переводы в&nbsp;Казахстан, Россию, Грузию и&nbsp;Узбекистан Выгодные денежные SWIFT-переводы в Казахстан, Россию, Грузию и Узбекистан
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
Бизнес
Маркетплейс&nbsp;&mdash; новый продукт Dos Credobank Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
Марат Аманкулов о&nbsp;партии и&nbsp;какое отношение власть имеет к&nbsp;&laquo;Биримдик&raquo; Марат Аманкулов о партии и какое отношение власть имеет к «Биримдик»
&laquo;Каганат Инвест&raquo;&nbsp;&mdash; генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза «Каганат Инвест» — генеральный спонсор Кыргызского футбольного союза
86&nbsp;айыл окмоту Ошской области имеют доступ в&nbsp;Сеть 86 айыл окмоту Ошской области имеют доступ в Сеть
11 марта, среда
12:39
В Ошской области задержали телефонного террориста. Он работает в Госрегистре В Ошской области задержали телефонного террориста. Он р...
12:36
Суд по модернизации ТЭЦ. Жолдошбек Назаров просит снять арест с его автомашин
12:12
Маркетплейс — новый продукт Dos Credobank
12:05
Как коронавирус скажется на экономике Кыргызстана, станет понятно в мае
12:04
Статус села хотят придать 28 населенным пунктам Кыргызстана