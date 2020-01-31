Банку «Бай Тушум» 20 лет. Курс на новые продукты и рост капитала

В этом году банку «Бай Тушум» исполняется 20 лет. В интервью журналистам председатель правления банка Максатбек Ишенбаев рассказал, как «Бай Тушум» будет работать в юбилейный год.

— Какова на сегодня ситуация в банке?

— Сейчас банк находится на пике своего роста. По итогам 2019 года мы добились хороших результатов и от основного вида деятельности, и от улучшения внутренних процессов благодаря усиленной работе над повышением качества кредитного портфеля, уменьшением резервов на расходы банка и эффективному управлению ликвидностью. В прошлом году мы вели достаточно активную деятельность.

Второй год подряд банк выходит по итогам года в прибыль. На 30 ноября 2019-го чистая прибыль комбанка составила 44 миллиона 375 тысяч сомов.

Депозитная база выросла в среднем на 11-12 процентов, кредитный портфель как минимум на 14-15 процентов. Для нас очень важно, что мы вернулись в положительную зону после трех лет убыточной деятельности. Два года подряд мы получаем положительный результат.

— Как удалось достичь таких результатов?

— Мы решили, что не будем гнаться за позициями на рынке. Хотелось сконцентрироваться на нашей эффективности, используя имеющийся потенциал, расставляя акценты на внедрении инновационных продуктов.

Мы стараемся двигаться более мобильно, и это помогает нам расти по всем основным показателям. Максатбек Ишенбаев

Еще мы ставили перед собой цель, чтобы все наши филиалы были в плюсе, у нас 7 основных филиалов по областям и 60 небольших офисов, по итогам года могу смело сказать, что филиалам это удалось.

— Ваш банк в этом году одним из первых внедрил в работу методологию Agile. Почему решено действовать в этом направлении?

— Нам это помогло быстрее реагировать на изменения. Это был пилотный проект. Мы его применили, когда разрабатывали наш маркетплейс. Финансовые результаты еще пока не настолько успешны, но то, что мы смогли запустить новый продукт благодаря этой методологии буквально за четыре месяца, — это здорово.

Обычно в банках продукты разрабатываются очень долго. Сделать его за 3-4 месяца — это практически невозможно. Максатбек Ишенбаев

По старой классической схеме процедура занимает около года. За это время жизнь уже изменилась и продукт, на который было потрачено время и деньги, уже не нужен. Agile достаточно быстро помог нам внедрить новый продукт онлайн-кредитования, по которому мы можем сегодня выдавать онлайн-кредит за две минуты. Конечно, продукт еще требует улучшений, чтобы заработать в полном функционале, мы над этим работаем, улучшая и адаптируя его каждый день.

— Для удобства клиентов «Бай Тушум» еще и запускает проекты по удаленному пользованию. Расскажите, как работает эта система?

— Мы всегда ориентируемся на потребности клиента. И в этом отношении удаленное пользование — это уже не привилегия или новшество, а необходимость для банка, чтобы привлечь и удержать клиентов. У нас есть свой мобильный банкинг, который становится все популярнее. Это приложение для наших клиентов — физических лиц. Это один из видов дистанционного обслуживания.

Акцент для малого и среднего бизнеса делается на интернет-банкинг.

Мы не хотим, чтобы наши клиенты стояли в очереди. В Бишкеке с этим проблем нет, но вот в наших филиалах в регионах собирается много людей. Проблему мы смогли решить благодаря системе электронной очереди Early One, скачав приложение которой, клиент может удаленно на своем мобильном телефоне заказать время посещения наших офисов, получить свой номер, прийти в удобное для него время и получить услугу.

Для клиентов-получателей денежных переводов мы совместно с крупнейшим российским банком «АК Барс» разработали продукт, благодаря которому можно получать перевод сразу на счет. BTB Express реализован и как отдельное приложение (в открытом доступе), и через сайт банка. Этот сервис позволяет с карты любого российского банка Visa, Mastercard, МИР в режиме онлайн пополнить счет (возможно с картой) в банке или погасить кредит в сомах или рублях при нулевой комиссии.

— Чем «Бай Тушум» будет заниматься в этом году? На чем делать упор?

— Мы продолжим внедрять новые продукты. Наш банк всегда следит за международным рынком банковских продуктов, ищем интересные новинки, полезные потребителю, анализируем возможность адаптировать их на наш рынок. Нам нужно будет постараться увеличить наш капитал, найти дополнительных акционеров, которые смогут поддерживать наши планы по росту и инвестициям в IT и цифровизацию. Для этого нужны ресурсы, без дополнительных вливаний мы заявить о себе громко не сможем.

В этом году нам 20 лет. Это новый этап в развитии и росте компании. Максатбек Ишенбаев

Мы уже стали сильными, о нас говорят, нас знают, к нам стремятся. Благодарю всех клиентов, кто был, есть и будет с нами, уверен, вместе нас ждет успех.