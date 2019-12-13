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Бизнес

Стартовал онлайн-аукцион номеров категории PLATINUM: 0504000000, 0504444444

На сайте VIPNOMER.O.KG стартовали торги за эксклюзивные номера категории PLATINUM:

  • 0504000000
  • 0504444444
  • 0504504504 и другие!

Побороться за право обладания платиновым номером можно прямо сейчас.

Чтобы принять участие в торгах:

  1. Ознакомьтесь с правилами проведения аукциона.
  2. Зарегистрируйтесь в торгах по конкретному лоту путем отправки SMS на короткий номер, который вы увидите, кликнув на выбранный номер.

Для участия в торгах необходимо:

  • быть старше 18 лет;
  • иметь активную SIM-карту Мобильного оператора О!;
  • иметь на балансе сумму не менее 1 тысячи сомов, которые будут списаны с баланса в качестве задатка до завершения торгов (сумма снимается только со счета победителя аукциона, другим участникам эта сумма возвращается на баланс сразу же после завершения торгов).

Онлайн-торги проходят в классической форме аукциона на повышение стартовой цены с учетом шага торгов в размере 1 тысячи сомов.

ВНИМАНИЕ! Вы можете успеть приобрести право на пользование номером как в процессе, так и до начала торгов, первым отправив SMS на короткий номер, соответствующий конкретному лоту, с указанием блиц-цены. В таком случае вы автоматически будете признаны победителем торгов на сайте VIPNOMER.O.KG.

Пусть вам улыбнется удача!
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