«Банк Бакай» продает квартиры и дома в Бишкеке

Уважаемые клиенты, мы рады помочь в реализации ваших планов на приобретение недвижимости. Давно мечтаете обновить жилье, а накопить нужную сумму не получается?

Мы реализуем объекты, находящиеся на прочей собственности (наличный расчет, рассрочка, ипотека).

Выдаваемая валюта:

от 75 000 до 15 000 000 KGS;

от 1 000 до 200 000 EUR;

от 1 000 до 200 000 USD.

Процентная ставка: KGS — 12 процентов; EUR — 6 процентов; USD — 8 процентов.

Первоначальный взнос — не менее 20 процентов от стоимости приобретаемого имущества.

Срок — до семи лет.

Более подробно об этих и других объектах, расположенных в других областях республики, можно узнать на сайте банка или в call-центре по телефону 6111.

***

«Бакай Банк» уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.