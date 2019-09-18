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Бизнес

Подключись к новым тарифам О! и получи O! Safe Kids и карту «Элкарт» бесплатно

Наверняка вы уже привыкли к новым тарифам мобильных операторов, которые друг от друга отличаются разве что количеством включенных минут, SMS и гигабайтов интернета. Мобильный оператор О! пошел дальше и предложил нечто особенное.

Теперь при подключении к новым тарифам «Переходи на О! + O! Safe Kids» вы получите БЕСПЛАТНО:

  1. Возможность пользоваться приложением O! SafeKids для защиты детей в интернете.
  2. Банковскую карту Национальной платежной системы «Элкарт», с помощью которой можно удобно обналичивать средства с электронного кошелька «О!Деньги» и использовать все возможности платежной системы «Элкарт».

Получить карту можно в магазинах O!Store по всей стране.

Идентифицированным пользователям кошелька «О!Деньги» карта выдается моментально, обслуживание карты бесплатное целый год, снятие наличных в банкоматах страны бесплатное.

При оформлении нужно выбрать один из новых тарифов линейки «Переходи на О! + O! Safe Kids» с подходящим вам объемом гигабайт скоростного мобильного интернета и бесплатных минут.

Более того...

Пока вы пользуетесь картой, она работает на вас

Это возможно благодаря тому, что на карту «О!Деньги» начисляется 5 процентов годовых* при среднемесячном остатке не менее 3 тысяч сомов.

Приложение O! SafeKids станет незаменимым помощником в воспитании современных детей

Оно поможет сберечь не только зрение, но и психику ваших детей от возможных угроз интернета. Приложение подскажет местоположение вашего ребенка, процент заряда батарейки в его телефоне, а также поможет дозировать время использования устройств. Чтобы активировать его, достаточно скачать приложение O! Safe Kids и набрать команду *234*1# с вашего мобильного телефона.

Более подробную информацию о тарифах и приложениях можно узнать на сайте www.o.kg.

Карты «О!Деньги» выпускаются ОАО «ДОС-Кредобанк». Лицензия НБКР № 037. Комиссия за пополнение карты с кошелька составляет один процент. Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис» в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР № 2021030817, № 3022030817.

*Проценты на остаток начисляются ОАО «ДОС-Кредобанк».
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