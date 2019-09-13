Как счастливчик сорвал куш в более чем полмиллиона сомов в акции FLASH БАНК

Промоакция «Сорви FLASH БАНК», проводимая энергетическим напитком Flash Up Energy, завершилась. Долгожданный розыгрыш главного приза прошел 3 сентября. Итогов акции ждали более 25 тысяч участников со всего Кыргызстана. Ведь главный денежный приз составил 595 тысяч 645 сомов.

Промоакция «Сорви FLASH БАНК» проходила с 1 июня по 31 августа 2019 года на всей территории Кыргызстана. Для участия нужно было покупать энергетический напиток Flash Up в промоупаковке и активировать коды с банки.

Еженедельно разыгрывались power-банки, фитнес-трекеры и блютуз-колонки. Кроме того, каждый месяц у участников был шанс получить в подарок IPhone X, очки виртуальной реальности или квадракоптер.

«Об акции узнал мой муж. Он часто покупает Flash Up. В самом начале лета он пришел домой и сказал, что мы должны обязательно участвовать. В выигрыш особо не верили, но все равно зарегистрировали коды. И почти сразу нам пришло СМС, что мы выиграли 50 сомов на баланс телефона. Тогда я и поверила, что розыгрыш действительно честный и победить может каждый», — призналась нам жительница Бишкека Назира.

Они стали все чаще регистрировать коды. О новом призе она узнала прямо в день розыгрыша.

«Мы знали, что по итогам каждого месяца разыгрываются призы. 2 сентября мне позвонил муж и сказал, что мы выиграли IPhone X. Я сначала подумала, что он пошутил. Но оказалось, что все это правда», — призналась бишкекчанка.

Но самым главным призом акции стал розыгрыш FLASH БАНКА. В самом начале акции организаторы установили стартовую сумму главного приза в 300 тысяч сомов. Однако в отличие от многих подобных розыгрышей она не была фиксированной. Каждый участник акции мог ее увеличить.

Каждый корректно активированный промокод увеличивал FLASH БАНК на 1 сом. За три месяца акции более 25 тысяч участников активировали 295 тысяч 645 кодов.

Итоговая сумма банка к концу акции достигла 595 тысяч 645 сомов.

Разыгрывали главный приз в прямом эфире, чтобы каждый участник мог увидеть, как он проходил. Счастливый промокод активировал Адбуков Турсунжан из Бишкека.

«Когда мне позвонили и спросили, участвовал ли я в акции, я не с первого раза понял, о чем идет речь. Чуть позже мне объяснили, что я выиграл приз. Сказать, что я был удивлен, — ничего не сказать. Меня переполняли эмоции. Да, что уж там, я до сих пор с трудом в это верю. Пока я не знаю, на что потрачу выигранную сумму, но обязательно на что-то хорошее. Огромное спасибо организаторам и компании Flash Up».