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Бизнес

ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей-сирот Аламединского района Чуйской области с наступающими праздниками — Днем независимости Кыргызстана и Днем знаний.

30 августа 2019 года в школе-гимназии № 1 имени И.Айдарбекова в селе Лебединовка прошло торжественное мероприятие для детей-сирот и полусирот Аламединского района. Районный отдел народного образования организовал для ребят праздничный концерт, где с танцевальными и песенными номерами выступили молодые таланты Аламединского района дошкольного и школьного возраста.

В завершение торжественного мероприятия 117 детям вручили подарки от ОАО «МАМ» — школьные принадлежности и канцтовары.

ОАО «МАМ» шефствует над детьми-сиротами Аламединского района Чуйской области на протяжении 18 лет и несколько раз в год оказывает им адресную помощь.
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