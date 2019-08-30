ОАО «МАМ» поздравило детей-сирот Аламединского района с Днем знаний

Открытое акционерное общество «Международный аэропорт «Манас» поздравило детей-сирот Аламединского района Чуйской области с наступающими праздниками — Днем независимости Кыргызстана и Днем знаний.

30 августа 2019 года в школе-гимназии № 1 имени И.Айдарбекова в селе Лебединовка прошло торжественное мероприятие для детей-сирот и полусирот Аламединского района. Районный отдел народного образования организовал для ребят праздничный концерт, где с танцевальными и песенными номерами выступили молодые таланты Аламединского района дошкольного и школьного возраста.