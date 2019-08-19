Более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!

Мобильный оператор О! продолжает вводить в строй новые базовые станции и модернизировать существующие. В настоящее время услуга высокоскоростного мобильного интернета по технологии 4G LTE от О! доступна для более чем 95 процентов населения Кыргызстана.

Проведение работ на прошедшей неделе позволило улучшить характеристики действующей LTE-сети — увеличить ее пропускную способность и повысить скорость передачи данных. Увеличение скорости доступа к сети интернет позволит абонентам компании еще более комфортно пользоваться высокоскоростным интернетом четвертого поколения, в том числе при скачивании «тяжелого» контента, просмотре фильмов онлайн и совершении видеозвонков.

Обновленная сеть охватывает территорию следующих населенных пунктов:

в Чуйской области: в городах Бишкеке, Токмаке, на территории дач Академии наук Аламединского района, а также в селах Кашка-Суу, Гроздь, Бирдик, Ийри-Суу, Беловодском;

в Иссык-Кульской области: в городах Караколе, Чолпон-Ате, Балыкчи и в селах Орнек, Ак-Суу (Теплоключенка), Бостери, Булан-Соготту (бывший Комсомол), Ак-Булун, Саруу, Тамчи, Григорьевка, Бостери, Ананьево, Сары-Ой.

Мобильный оператор О! — крупнейший оператор связи страны, который в 2014 году первым предоставил кыргызстанцам возможность пользоваться новейшими технологиями по высокоскоростной передаче данных стандарта 4G LTE.

Включи 4G от лидера!

Карта покрытия сети О! доступна на сайте www.o.kg в разделе «Зона охвата».