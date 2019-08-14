«Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!

Как бы ни было хорошо на каникулах, но новый учебный год на носу. Времена меняются, приходит новое поколение студентов, у которых новые вкусы, интересы и жизненные цели. Молодая аудитория становится более требовательной как к качеству, так и к количеству интернета.

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