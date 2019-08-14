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Бизнес

«Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!

Как бы ни было хорошо на каникулах, но новый учебный год на носу. Времена меняются, приходит новое поколение студентов, у которых новые вкусы, интересы и жизненные цели. Молодая аудитория становится более требовательной как к качеству, так и к количеству интернета.

Мобильный оператор О! стремится быть в тренде и увеличивает объем ГИГАБАЙТ на максимальной скорости в молодежном супертарифе «Переходи на О! Студент+».

  • Теперь каждый студент получит не 16, а целых 20 ГИГАБАЙТ на максимальной скорости! Чтобы искать нужную информацию в Сети, вести свой блог или принимать участие в вебинарах с участием зарубежных профессионалов;
  • по-прежнему БЕСПЛАТНЫЕ звонки и SMS внутри сети О! Чтобы общаться бесконечно, ведь чем больше твоих друзей подключатся к этому тарифу, тем выгоднее будет связь между вами!;
  • ПОЛНЫЙ БЕЗЛИМИТ на востребованные социальные сети WhatsApp, Telegram, Instagram! Развлечения никто не отменял.

Все это за еженедельную абонентскую плату — всего 85 сомов!

Подключиться к тарифу «Переходи на О! СТУДЕНТ+» могут учащиеся учебных заведений Кыргызстана в любом из офисов продаж и обслуживания О! или у промоутеров компании. Обязательно нужно представить свой паспорт и действующий студенческий билет или зачетную книжку. Подробнее о тарифе читай на сайте o.kg.

Скорее переходи на О!, СТУДЕНТ!
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Бизнес
&laquo;Переходи на&nbsp;О! СТУДЕНТ+&raquo; стал еще круче! Теперь 20&nbsp;ГБ скоростного интернета! «Переходи на О! СТУДЕНТ+» стал еще круче! Теперь 20 ГБ скоростного интернета!
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