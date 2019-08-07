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Бизнес

Официальное заявление ЗАО «Альфа Телеком» относительно услуги «Кто звонил?»

Заинтересованные лица распространяют информацию касательно абонентской платы по услуге «Кто звонил?» от MegaCom для целенаправленной, недобросовестной пиар-кампании в СМИ, соцсетях и на других популярных площадках. Их главной задачей являются очернение и нанесение вреда имиджу компании MegaCom.

По этому поводу мобильный оператор дает следующее разъяснение:

Компания предоставляет своим абонентам полное право подключить или отказаться от услуги «Кто звонил?» при наборе определенных USSD-команд (*200*1*1# и *200*1*0#). Стоимость услуги — 0,5 сома. Стоит отметить, что аналогичная услуга имеется и у других мобильных операторов Кыргызстана и ее стоимость в несколько раз выше (около 2 сомов), чем у MegaCom. ​ ​

ЗАО «Альфа Телеком» (торговый знак MegaCom), являясь государственной компанией, действует в рамках законодательства страны и ни в коем случае не нарушает права своих абонентов.​
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