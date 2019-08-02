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Бизнес

Beeline: 21 год на связи!

21 год назад, 1 августа 1998-го, был совершен первый GSM-звонок в сети компании Sky Mobile (торговая марка Beeline), которая сегодня стала первым цифровым оператором страны.

В декабре 2010 года Beeline первым из GSM-операторов запустил сеть третьего поколения 3G в Кыргызстане, к февралю 2012-го сделав ее доступной во всех областях страны. В мае 2016 года компания запустила сеть четвертого поколения во всех регионах Кыргызстана. В 2018-м Beeline запустил новую технологию LTE-advanced, которая объединяет несколько частот, поэтому скорость мобильного интернета возрастает в два раза.

Сегодня Beeline покрывает территорию, на которой проживает более 90 процентов населения страны. Своей целью Beeline Кыргызстан видит предоставление стабильных услуг, которые улучшают повседневную жизнь кыргызстанцев.

В 2019 году ОсОО «Газпром Кыргызстан» и Beeline запустили совместный продукт, благодаря которому оплата счетов за газ и представление показаний упрощаются в разы. Теперь абоненты Beeline могут следить за показаниями, получать квитанции и оплачивать газ в личном кабинете мобильного кошелька Balance.

Также в этом году Beeline провел конкурс #ПоступайКакЯ, который предоставил 50 молодым людям из разных областей Кыргызстана возможность 4 года обучаться бесплатно в AlmaU — первой бизнес-школе Казахстана.

***

ООО «Скай Мобайл» (торговая марка Beeline) входит в группу компаний VEON Ltd. VEON и является публичной компанией, чьи ценные бумаги торгуются на фондовых биржах NASDAQ и Euronext Amsterdam. VEON предоставляет услуги голосовой связи, передачи данных, а также широкополосного доступа в интернет более чем 210 миллионам абонентов по всему миру.
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