В Кыргызстане трасса Ош — Баткен — Исфана считается одной из стратегических. По ней ездят не только легковые авто, но и осуществляются грузоперевозки в соседние страны.
В 2017 году турецкая компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» начала реконструкцию автодороги. Деньги на ремонт выделил Исламский банк развития. Стоимость проекта составляет $20 миллионов 449 тысяч 641.
На сегодня подрядчик завершил большую часть реконструкции.
«Мы намерены завершить все работы к 2020 году. Сейчас асфальтовое покрытие уложено до 95-го километра автодороги со стороны Баткена. В общей сложности асфальтом покрыто 14 километров дороги. Земляные работы проводятся, уже закончены 18 километров. Но есть городские участки, где работы ведутся в две смены, потому что местные жители жалуются. Чтобы нареканий было меньше, мы там ускоряем процесс строительства», — сказал Дмитрий Джафаров. Он отметил, что на городских участках задействовано больше людей и техники.
«Планируется, что некоторые участки автотрассы будут саморасширяться на 3 метра. Там начертят две сплошные полосы и пешеходный переход. Кроме того, в настоящий момент проложен 121 трубопровод», — добавил представитель компании.
В разговоре с журналистами инженер Жоомарт Нурдинов рассказал, что в среднем рабочие получают зарплату в 20 тысяч сомов.
«Мы работаем с 9.00 до 18.00-19.00 с перерывом на обед. Бывает, что задерживаемся, когда прокладываем асфальт, но за это нам выплачивают определенную компенсацию», — говорит рабочий.
Руководитель проекта Назир Мирзаев сообщил, что полностью покрыть асфальтом дорогу Баткен — Исфана планируют до декабря 2019 года.
Он уточнил: для того чтобы ускорить процесс реконструкции трассы, «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» намерена задействовать еще один асфальтобетонный завод.
«Мы хотим ускорить строительство трассы, чтобы успеть сдать ее раньше намеченного срока. Сейчас работает один асфальтобетонный завод, но в ближайшие дни мы хотим задействовать второй. По новым условиям договора нам необходимо дополнительно проложить 35 трубопроводов и построить чуть больше 500 метров трассы. Собственно, для этого нам и дали дополнительное время», — объяснил руководитель проекта.
Изменения, по его словам, внесены по требованию местных жителей, а Минтрансдор поддержал их. В частности, граждане просили перепроектировать несколько опасных поворотов на участках, где часто происходят аварии.
С момента обретения независимости в стране на строительство автотрасс потрачено $2,5 миллиарда.
Он отметил, что компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» справляется с поставленной задачей.
«Внесены некоторые корректировки в договор, соответственно, график строительства трассы продлен. Это нормально, поскольку, когда дороги строятся, всегда возникают дополнительные моменты», — отметил пресс-секретарь.