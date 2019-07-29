В Кыргызстане трасса Ош — Баткен — Исфана считается одной из стратегических. По ней ездят не только легковые авто, но и осуществляются грузоперевозки в соседние страны.

В 2017 году турецкая компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» начала реконструкцию автодороги. Деньги на ремонт выделил Исламский банк развития. Стоимость проекта составляет $20 миллионов 449 тысяч 641.

На сегодня подрядчик завершил большую часть реконструкции.

Начальник технического офиса «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» Дмитрий Джафаров отметил, что, согласно договору с кыргызской стороной, компания должна реконструировать 33,8 километра автодороги. Сейчас полностью покрыто асфальтом 14 километров.

«Мы намерены завершить все работы к 2020 году. Сейчас асфальтовое покрытие уложено до 95-го километра автодороги со стороны Баткена. В общей сложности асфальтом покрыто 14 километров дороги. Земляные работы проводятся, уже закончены 18 километров. Но есть городские участки, где работы ведутся в две смены, потому что местные жители жалуются. Чтобы нареканий было меньше, мы там ускоряем процесс строительства», — сказал Дмитрий Джафаров. Он отметил, что на городских участках задействовано больше людей и техники.

«Планируется, что некоторые участки автотрассы будут саморасширяться на 3 метра. Там начертят две сплошные полосы и пешеходный переход. Кроме того, в настоящий момент проложен 121 трубопровод», — добавил представитель компании.

В разговоре с журналистами инженер Жоомарт Нурдинов рассказал, что в среднем рабочие получают зарплату в 20 тысяч сомов.

«Мы работаем с 9.00 до 18.00-19.00 с перерывом на обед. Бывает, что задерживаемся, когда прокладываем асфальт, но за это нам выплачивают определенную компенсацию», — говорит рабочий.

Руководитель проекта Назир Мирзаев сообщил, что полностью покрыть асфальтом дорогу Баткен — Исфана планируют до декабря 2019 года.

«Над строительством трассы работают два субподрядчика. В ближайшее время будет еще один. В связи с тем, что проектный институт Министерства транспорта и дорог внес изменения в договор, объем работы увеличился. Если в начале планировались сдать в эксплуатацию трассу в августе 2019 года, теперь мы ее должны построить до 2020-го», — сказал Назир Мирзаев.

Он уточнил: для того чтобы ускорить процесс реконструкции трассы, «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» намерена задействовать еще один асфальтобетонный завод.

«Мы хотим ускорить строительство трассы, чтобы успеть сдать ее раньше намеченного срока. Сейчас работает один асфальтобетонный завод, но в ближайшие дни мы хотим задействовать второй. По новым условиям договора нам необходимо дополнительно проложить 35 трубопроводов и построить чуть больше 500 метров трассы. Собственно, для этого нам и дали дополнительное время», — объяснил руководитель проекта.

Изменения, по его словам, внесены по требованию местных жителей, а Минтрансдор поддержал их. В частности, граждане просили перепроектировать несколько опасных поворотов на участках, где часто происходят аварии.

С момента обретения независимости в стране на строительство автотрасс потрачено $2,5 миллиарда.

Пресс-секретарь Министерства транспорта и дорог Кылычбек Досумбетов отметил, что в Кыргызстане автодороги строятся за счет иностранных инвестиций и республиканского бюджета.«В частности, построены трассы Бишкек — Нарын — Торугарт, Талас — Тараз — Суусамыр, продолжается строительство дороги Балыкчи — Корумду, и сейчас идет реконструкция дороги Ош — Баткен — Исфана, а также альтернативной дороги север — юг. Компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» проводит строительные работы с 75-го по 108-й километр автодороги. На определенных участках ведутся установка и устройство дорожной одежды. Трасса Ош — Баткен — Исфана имеет стратегическое значение, поскольку вдоль нее находятся инфраструктурные объекты. Они влияют на социально-экономическое развитие страны», — сказал Кылычбек Досумбетов.

Он отметил, что компания «Алке Иншаат Санайи ве Тижарет» справляется с поставленной задачей.

«Внесены некоторые корректировки в договор, соответственно, график строительства трассы продлен. Это нормально, поскольку, когда дороги строятся, всегда возникают дополнительные моменты», — отметил пресс-секретарь.